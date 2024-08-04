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Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +606
Посты: 1568

Инфографика: страны, потребляющие больше всего энергии на душу населения

Глобальное потребление энергии имеет региональные различия из-за степени индустриализации, климатических условий, плотности населения и доступа к природным ресурсам. Также это зависит от энергетической политики и экономической деятельности того или иного государства.

Сообщество
# инфографика
# статистика
# энергия
Страны, потребляющие больше всего энергии на душу населения / © Voronoi 
Страны, потребляющие больше всего энергии на душу населения / © Voronoi 

Например, страны с более холодным климатом могут потреблять больше энергии для отопления, в то время как в странах с развитой промышленностью потребление энергии на душу населения может быть выше из-за мощного производственного сектора.

На инфографике, опубликованной выше, показаны 15 государств с наибольшим потреблением энергии на душу населения в 2023 году. Также отражено потребление на душу населения в каждом регионе мира.

В прошлом году Катар имел самый высокий показатель — 817 гигаджоулей (226 944,4 киловатт-часа) на человека. Почти все потребление энергии в этой арабской стране обеспечивается природным газом, запасы которого там весьма велики.

Исландия с ее геотермальной энергией заняла второе место. Такие северные государства, как правило, тратят больше энергии для обогрева. 
Многие из стран с самым высоким потреблением энергии имеют довольно низкую численность населения, Канада и Саудовская Аравия — единственные в первой десятке с населением более 10 миллионов.

Кстати, по данным Института энергетики, примерно 750 миллионов человек на нашей планете, то есть каждый десятый, вовсе не имеют доступа к электроэнергии.

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