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Инфографика: страны, потребляющие больше всего энергии на душу населения
Глобальное потребление энергии имеет региональные различия из-за степени индустриализации, климатических условий, плотности населения и доступа к природным ресурсам. Также это зависит от энергетической политики и экономической деятельности того или иного государства.
Например, страны с более холодным климатом могут потреблять больше энергии для отопления, в то время как в странах с развитой промышленностью потребление энергии на душу населения может быть выше из-за мощного производственного сектора.
На инфографике, опубликованной выше, показаны 15 государств с наибольшим потреблением энергии на душу населения в 2023 году. Также отражено потребление на душу населения в каждом регионе мира.
В прошлом году Катар имел самый высокий показатель — 817 гигаджоулей (226 944,4 киловатт-часа) на человека. Почти все потребление энергии в этой арабской стране обеспечивается природным газом, запасы которого там весьма велики.
Исландия с ее геотермальной энергией заняла второе место. Такие северные государства, как правило, тратят больше энергии для обогрева.
Многие из стран с самым высоким потреблением энергии имеют довольно низкую численность населения, Канада и Саудовская Аравия — единственные в первой десятке с населением более 10 миллионов.
Кстати, по данным Института энергетики, примерно 750 миллионов человек на нашей планете, то есть каждый десятый, вовсе не имеют доступа к электроэнергии.
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