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Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui), который в 2018 году вызвал всеобщее возмущение созданием первых в мире детей с отредактированным геномом, сообщил, что рассматривает предложение о работе в Соединенных Штатах.

Хэ Цзянькуй / © South China Morning Post

Хэ Цзянькуй рассказал,что неназванный инвестор из Кремниевой долины предложил ему миллион долларов дляпомощи в создании компании в США, занимающейся технологиями редактированиягенов для предотвращения болезни Альцгеймера.

«Это очень интересное предложение, и я его рассмотрю. Я был бы рад работатьв Соединенных Штатах», — сообщил Цзянькуй, выступая на круглом столе, организованном журналом MIT Technology Review.

Биолог отбыл трехлетний срок за незаконную медицинскую практику и с трудомвосстанавливает свои позиции в научном сообществе после освобождения из тюрьмыв 2022 году.

Ранее в интервью японской газете Mainichi Shimbun Цзянькуй сообщил, что возобновил исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов для лечения генетических заболеваний, придерживаясь международных правил. Сейчас ученый работает над способами избавления от мышечной дистрофии Дюшенна и болезни Альцгеймера.

Исследователь также рассказал, что девочки-близнецы и третий «отредактированный» ребенок, который родился в 2019 году, совершенно здоровы и не имеют проблем с развитием.