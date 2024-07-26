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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 минут назад
Рейтинг: +307
Посты: 429

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui), который в 2018 году вызвал всеобщее возмущение созданием первых в мире детей с отредактированным геномом, сообщил, что рассматривает предложение о работе в Соединенных Штатах.

Сообщество
# биология
# генетика
# Китай
Хэ Цзянькуй / © South China Morning Post
Хэ Цзянькуй / © South China Morning Post

Хэ Цзянькуй рассказал,что неназванный инвестор из Кремниевой долины предложил ему миллион долларов дляпомощи в создании компании в США, занимающейся технологиями редактированиягенов для предотвращения болезни Альцгеймера.

«Это очень интересное предложение, и я его рассмотрю. Я был бы рад работатьв Соединенных Штатах», — сообщил Цзянькуй, выступая на круглом столе, организованном журналом MIT Technology Review.

Биолог отбыл трехлетний срок за незаконную медицинскую практику и с трудомвосстанавливает свои позиции в научном сообществе после освобождения из тюрьмыв 2022 году.

Ранее в интервью японской газете Mainichi Shimbun Цзянькуй сообщил, что возобновил исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов для лечения генетических заболеваний, придерживаясь международных правил. Сейчас ученый работает над способами избавления от мышечной дистрофии Дюшенна и болезни Альцгеймера. 

Исследователь также рассказал, что девочки-близнецы и третий «отредактированный» ребенок, который родился в 2019 году, совершенно здоровы и не имеют проблем с развитием.

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Rafis Fayzullin
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Как бэ то ни было ни агрегат для копки метро, ни даже просто экскаватор на луну не завезти. Придётся высылать нигеров, чтобы копали титановыми

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Краснов Андрей
5 часов назад
Конечно понятно, что всё это рассчитано ещё тысячу лет назад было, и новости там никакой нет. Но тем не менее факт интересный

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Георгий Свиридов
5 часов назад
Заглублять надо больше, кураторы на Луне не просто так))). А то что грунт хорошо защищает от радиации это само собой.

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Юлия Трепалина
6 часов назад
Добавлю, что это слова одного из авторов Статьи - Elsa Panciroli, a paleontologist at National Museums Scotland, которые приводит издание The New York Times в статье Fossil Hints That Jurassic Mammals

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Юлия Трепалина
6 часов назад
А что не так? Цитирую текст "Эти черты появились позже в мезозойской эре" После 166 млн лет все еще была мезозойская эра. К 166 млн лет назад этого еще

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Лана Пренципал
6 часов назад
Саня, https://www.google.com/amp/s/hi-tech.mail.ru/amp/review/100843-mozhet-li-radiaciya-byt-poleznoj/

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Александр Иванов
7 часов назад
Саня, скорее всего имелся ввиду "Тайваньский эксперимент"

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Степан Жук
7 часов назад
По одному виду такие масштабные выводы? Серьёзно? 🤣

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Alexf Last
10 часов назад
Библейские персонажи (и не только библейские, в других религиях также встречаются) жили по 700-800-1000 лет. Если предположить, что человек в какой либо

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современныхДревние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Саня Лептон
11 часов назад
Игорь, тыкните. По словам "Тайваньский инцидент" гугл находит кучу фигни

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Гена Пастухов
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