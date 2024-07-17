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NASA впервые передало хип-хоп на Венеру
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США использовало сеть дальней космической связи, чтобы отправить в дальний космос слова из песни The Rain (Supa Dupa Fly) американской хип-хоп-исполнительницы Мисси Эллиотт.
Трек преодолел расстояние в 254 миллиона километров и достиг Венеры — любимой планеты Мисси Эллиотт. Передаваемый со скоростью света радиочастотный сигнал достиг планеты примерно за 14 минут. Передача стала возможной благодаря 34-метровой антенне комплекса Голдстоун, расположенного в Калифорнии.
Зачем это было нужно? Как и во многих других случаях, американское космическое агентство пытается привлечь интерес общественности к изучению космоса.
«И освоение космоса, и творчество Мисси Эллиотт — это раздвижение границ», — отметила директор отдела цифровых технологий Управления коммуникаций штаб-квартиры NASA Бриттани Браун.
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