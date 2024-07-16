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Инженеры показали концепт необычного робота для исследования ледяной луны Юпитера

Уже несколько лет инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, Университета Пердью и американской компании Honeybee Robotics работают над созданием прыгающего робота SPARROW, который поможет изучить ледяной спутник Юпитера — Европу, собирая образцы местного льда для анализа.

Художественное изображение SPARROW и его посадочного модуля / © NASA JPL / Caltech

По размеру и форме SPARROW напоминает футбольный мяч, система управления и элементы питания расположатся внутри его сферической внешней оболочки. По планам инженеров, для функционирования робота понадобится посадочный модуль, который послужит базой для подзарядки аппарата и хранения собранных образцов.

Специалисты считают, что SPARROW сможет без труда преодолевать самые сложные участки ледяной поверхности Европы, собирать лед, растапливать его, хранить в жидком состоянии и использовать для своего движения, выбрасывая в воду для создания тяги, которая поможет прыгать.

Предстоит еще много работы, прежде чем прыгающий робот будет готов к полету на Европу. Одна из проблем, над которой работают инженеры, связана с образованием льда в двигательном сопле SPARROW и во внешней оболочке. Пока что специалисты ищут решение, как этого избежать.