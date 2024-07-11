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На Кипре обнаружили 4000-летний храмовый комплекс

Итальянские археологи из Сиенского университета во время раскопок на Кипре обнаружили храмовый комплекс среднего бронзового века, который оказался самым древним из найденных на острове.

Храмовый комплекс среднего бронзового века / © University of Siena

Комплекс, который охватывал более 1000 квадратных метров и был построен в период среднего бронзового века (2000–1600 гг. до н. э.), содержал красильные чаны, склады и мастерские.

Так выглядели внутренности храма по мнению археологов / © University of Siena

В самом храме, находился центральный монолит высотой 2,30 метра, жаровня и большая амфора — элементы, указывающие на ритуальные практики. В какой-то период монолит рухнул на пол в «священном пространстве», уничтожив большую амфору, которая, вероятно, была помещена в качестве ритуального подношения в небольшой круглый очаг.