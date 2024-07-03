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Находящиеся под угрозой исчезновения среднеевропейские лесные коты дали потомство

Команда исследователей из проекта Saving Wildcats заметила, что как минимум две самки среднеевропейских лесных котов (Felis silvestris silvestris) из тех, что в прошлом году выпустили в дикую природу, дали потомство.

Потомство самок среднеевропейских лесных котов / © Saving Wildcats

Год назад 19 выращенных в неволе представителей одного из самых редких видов диких кошек в мире выпустили на волю в шотландском национальном парке Кернгормс в рамках проекта Saving Wildcats. Его цель — восстановление шотландской популяции диких лесных котов.

Среднеевропейская лесная кошка / © Saving Wildcats

Недавно исследователям удалось с помощью фотоловушек зафиксировать появление потомства у двух самок, выпущенных в прошлом году в дикую природу. Таким образом, появилась надежда на то, что рождение котят в естественной среде обитания станет первым шагом в восстановлении популяции лесных котов в Шотландии, которые сегодня находятся на грани исчезновения.

© IFLScience