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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
48 минут назад
Рейтинг: +584
Посты: 1254

Не хуже «Зеркальной линии»: названы победители конкурса высотных зданий eVolo 2024

Жюри ежегодного конкурса от издания eVolo Magazine подвело итоги. В нем участвовали проекты фантастических высотных зданий. 

Сообщество
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
Проект победителя конкурса небоскребов eVolo / © Urban Intercropping
Проект победителя конкурса небоскребов eVolo / © Urban Intercropping

Победителем конкурса небоскребов eVolo в этом году стала китайская компания Urban Intercropping. Ее проект подразумевает создание ряда башен-теплиц, совмещенных с жилыми помещениями. Тем самым в Urban Intercropping хотят уничтожить разрыв между городом и деревней. 

Линия Хуанхэ Streamline / © Streamline
Линия Хуанхэ Streamline / © Streamline

Концепт Streamline из Китая занял второе место — это проект лежачего небоскреба (типа «Зеркальной линии», The Line), который будет следовать извилистому пути реки Хуанхэ, блокируя песчаные бури и предотвращая наводнения.

Подводный небоскреб / © Ocean Lungs
Подводный небоскреб / © Ocean Lungs

На третьем месте — небоскреб Ocean Lungs от архитекторов из Египта. Это самый высокий небоскреб в мире — 1000 метров. Однако его шпиль будет направлен не в небо, а под воду. Предполагается, что все здание покрыто специальными фильтрами, которые смогут очищать Мировой океан.

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