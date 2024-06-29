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Не хуже «Зеркальной линии»: названы победители конкурса высотных зданий eVolo 2024
Жюри ежегодного конкурса от издания eVolo Magazine подвело итоги. В нем участвовали проекты фантастических высотных зданий.
Победителем конкурса небоскребов eVolo в этом году стала китайская компания Urban Intercropping. Ее проект подразумевает создание ряда башен-теплиц, совмещенных с жилыми помещениями. Тем самым в Urban Intercropping хотят уничтожить разрыв между городом и деревней.
Концепт Streamline из Китая занял второе место — это проект лежачего небоскреба (типа «Зеркальной линии», The Line), который будет следовать извилистому пути реки Хуанхэ, блокируя песчаные бури и предотвращая наводнения.
На третьем месте — небоскреб Ocean Lungs от архитекторов из Египта. Это самый высокий небоскреб в мире — 1000 метров. Однако его шпиль будет направлен не в небо, а под воду. Предполагается, что все здание покрыто специальными фильтрами, которые смогут очищать Мировой океан.
Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.
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Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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