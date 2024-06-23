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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +305
Посты: 402

Представлены снимки победителей конкурса Audubon Photography Awards 2024

Жюри ежегодной премии Audubon Photography Awards в 15-й раз подвело итоги конкурса, цель которого — показать красоту птиц. Фотографии победителей выбрали более чем из 2300 работ участников, приславших свои снимки из всех штатов США и ряда регионов Канады.  

Сообщество
# природа
# птицы
# фотографии
Обладатель главного приза: еловый лесной певун (Blackburnian warbler), государственный парк «Земля обетованная», Пенсильвания, США / © Mathew Malwitz
Обладатель главного приза: еловый лесной певун (Blackburnian warbler), государственный парк «Земля обетованная», Пенсильвания, США / © Mathew Malwitz
Победитель среди профессиональных фотографов. Семь белых куропаток едва различимы на фоне белого неба над Юконом, Канада / ©  Liron Gertsman
Победитель среди профессиональных фотографов. Семь белых куропаток едва различимы на фоне белого неба над Юконом, Канада / ©  Liron Gertsman
Первое место в категории «Самок птиц». Дикая индейка пересекает железнодорожные пути в Миннесоте / © Travis Potter
Первое место в категории «Самок птиц». Дикая индейка пересекает железнодорожные пути в Миннесоте / © Travis Potter
Высокая оценка. Пестрая неясыть и ее добыча / © Erin Boisvert
Высокая оценка. Пестрая неясыть и ее добыча / © Erin Boisvert
Победитель в категории «Молодой фотограф». Американская пустельга в Сан-Хосе / © Parham Pourahmad
Победитель в категории «Молодой фотограф». Американская пустельга в Сан-Хосе / © Parham Pourahmad
Высокая оценка. Красношейные поганки в Онтарио / © Edwin ​​Liu
Высокая оценка. Красношейные поганки в Онтарио / © Edwin ​​Liu
Высокая оценка в категории профессиональных фотографов. Крачка Форстера в воздухе, Маунтин-Вью, Калифорния, США / © Kevin Lohman
Высокая оценка в категории профессиональных фотографов. Крачка Форстера в воздухе, Маунтин-Вью, Калифорния, США / © Kevin Lohman
Победитель конкурса в категории «Растения для птиц». Черношапочная гаичка на широколистном рогозе / © Linda Scher
Победитель конкурса в категории «Растения для птиц». Черношапочная гаичка на широколистном рогозе / © Linda Scher
Лауреат в категории «Растения для птиц». Травяной короткоклювый крапивник в Онтарио / © Trisha Snider
Лауреат в категории «Растения для птиц». Травяной короткоклювый крапивник в Онтарио / © Trisha Snider
Победитель среди любителей. Один из уголков Остина, штат Техас, усеян большехвостыми граклами  / © Tristan Vratil
Победитель среди любителей. Один из уголков Остина, штат Техас, усеян большехвостыми граклами  / © Tristan Vratil
Лауреат Премии Фишера. Обыкновенная камышница в Тарпон-Спрингс, Флорида / © Douglas DeFelice
Лауреат Премии Фишера. Обыкновенная камышница в Тарпон-Спрингс, Флорида / © Douglas DeFelice
Лауреат в категории «Птицы в пейзажах», калифорнийский перепел (Callipepla Californica) в Санта-Крус / © Kevin Lohman
Лауреат в категории «Птицы в пейзажах», калифорнийский перепел (Callipepla Californica) в Санта-Крус / © Kevin Lohman
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Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Олег Гапонов
1 час назад
Sergey, это как в институтах, институт у нас крутой программа стыреная с Гарварда а вот студенты тупые и по этому специалисты нам выходе уровня пту а

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Олег Гапонов
2 часа назад
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Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

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Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

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Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

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Иван Колупаев
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Артем, все-то вам очевидно 😁 ------------------------ На стройку собирается комиссия. Прораб инструктирует рабочих: - Что бы ни случилось, делайте вид, что

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Иван Пряхин
15 часов назад
PotatOS, осуждаешь - реши проблему. Придумай как избавиться от смога и перенаселения, изобретай и продвигай в массы. Это мировые проблемы. А Токамак

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Павел Гусихин
15 часов назад
Alexander, так прямо в этой статье и написано: NANOGrav подтвердили

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