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Инженеры разработали робота, который будет прыгать выше всех

Инженеры Манчестерского университета раскрыли секреты создания робота, способного прыгать на 120 метров в высоту, то есть выше, чем любой другой прыгающий робот, созданный на сегодняшний день. Статья опубликована в журнале Mechanism and Machine Theory.

Прыжковый робот / © University of Manchester

Используя компьютерное моделирование и серию лабораторных экспериментов, исследователи пришли к пониманию, как создать робота, которые сможет прыгать достаточно высоко, чтобы преодолевать препятствия, во много раз превышающие его собственный размер.

Современный рекорд прыжка робота в высоту достигает 33 метров. Теперь исследователи разработали механизм, который может прыгать более чем на 120 метров.

Новое достижение даст возможность применять подобных роботов в различных сферах от спасения людей во время стихийных бедствий и до исследования космического пространства.