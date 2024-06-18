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Николай Головин
Николай Головин
32 минуты назад
Рейтинг: +184
Посты: 349

Армения подписала контракт на приобретение самоходок Caesar

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в социальной сети Х, что Пятая республика подписала с Арменией контракт на поставку 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar. Детали контракта не раскрываются.

Сообщество
# Армения
# оружие
# Франция
Министры обороны Армении Сурен Папикян (слева) и Франции Себастьян Лекорню с макетом САУ Caesar / © SebLecornu / Х 
Министры обороны Армении Сурен Папикян (слева) и Франции Себастьян Лекорню с макетом САУ Caesar / © SebLecornu / Х 

Ранее минобороны Армении сообщало о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-немецким оборонным концерном KNDS, который производит САУ, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другие образцы техники. Тогда детали соглашения тоже не стали достоянием общественности.  

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