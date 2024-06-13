Спутники ESA создадут искусственное солнечное затмение

Солнечное затмение / © ESA

Для решения этой задачи инженеры ESA построили два спутника, которые отправятся в космос осенью 2024 года. Один из них исполнит роль искусственной Луны для другого. После выхода на орбиту, космические аппараты разойдутся на расстояние в 144 метра (их положение друг относительно друга будет контролироваться с точностью до миллиметров). Первый аппарат закроет Солнце для другого, что даст тому возможность наблюдать внутренние слои солнечной короны.

Помимо научных задач, миссия станет идеальным методом демонстрации точного позиционирования двух космических платформ.

© ESA