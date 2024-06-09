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Олег Гончар
Олег Гончар
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Посты: 1497

Названы 11 городов, которым грозит нехватка питьевой воды

Столица Мексики и один из крупнейших мегаполисов мира — город Мехико — находится на грани катастрофы. Эксперты предупреждают, что к концу июня агломерация может столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды, без которой останутся 8,8 миллиона человек.

Сообщество
# природа
# ресурсы
Жители Индии набирают питьевую воду из цистерны / © NurPhoto / Getty Images
Жители Индии набирают питьевую воду из цистерны / © NurPhoto / Getty Images

По словам специалистов из Института мировых природных ресурсов, Мехико не первый город, где наблюдается «водный» кризис, и не последний.

Из-за глобального потепления нарушается естественная циркуляция воды в атмосфере, что приводит к аномально низкому количеству осадков и более длительным периода засухи.

Кроме Мехико, в ближайшее время с нехваткой питьевой воды могут столкнуться:

  • Дели с населением 33 миллиона человек (Индия);
  • Пекин с населением 21,5 миллиона человек (Китай);
  • Лахор с населением 14 миллионов человек (Пакистан);
  • Джакарта с населением 10,6 миллиона человек (Индонезия);
  • Каир с населением 9,5 миллиона человек (Египет);
  • Богота с населением 7,1 миллиона человек (Колумбия);
  • Йоханнесбург с населением 5,5 миллиона человек (ЮАР);
  • Эль-Кувейт с населением 3,3 миллиона человек (Кувейт);
  • Бейрут с населением 2,4 миллиона человек (Ливан);
  • Маскат с населением 1,7 миллиона человек (Оман);
  • Лимассол с населением 235 тысяч человек (Кипр).
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