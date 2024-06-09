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Названы 11 городов, которым грозит нехватка питьевой воды

Столица Мексики и один из крупнейших мегаполисов мира — город Мехико — находится на грани катастрофы. Эксперты предупреждают, что к концу июня агломерация может столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды, без которой останутся 8,8 миллиона человек.

Жители Индии набирают питьевую воду из цистерны / © NurPhoto / Getty Images

По словам специалистов из Института мировых природных ресурсов, Мехико не первый город, где наблюдается «водный» кризис, и не последний.

Из-за глобального потепления нарушается естественная циркуляция воды в атмосфере, что приводит к аномально низкому количеству осадков и более длительным периода засухи.

Кроме Мехико, в ближайшее время с нехваткой питьевой воды могут столкнуться:

Дели с населением 33 миллиона человек (Индия);



Пекин с населением 21,5 миллиона человек (Китай);



Лахор с населением 14 миллионов человек (Пакистан);



Джакарта с населением 10,6 миллиона человек (Индонезия);



Каир с населением 9,5 миллиона человек (Египет);



Богота с населением 7,1 миллиона человек (Колумбия);



Йоханнесбург с населением 5,5 миллиона человек (ЮАР);



Эль-Кувейт с населением 3,3 миллиона человек (Кувейт);



Бейрут с населением 2,4 миллиона человек (Ливан);



Маскат с населением 1,7 миллиона человек (Оман);



Лимассол с населением 235 тысяч человек (Кипр).