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Названы 11 городов, которым грозит нехватка питьевой воды
Столица Мексики и один из крупнейших мегаполисов мира — город Мехико — находится на грани катастрофы. Эксперты предупреждают, что к концу июня агломерация может столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды, без которой останутся 8,8 миллиона человек.
По словам специалистов из Института мировых природных ресурсов, Мехико не первый город, где наблюдается «водный» кризис, и не последний.
Из-за глобального потепления нарушается естественная циркуляция воды в атмосфере, что приводит к аномально низкому количеству осадков и более длительным периода засухи.
Кроме Мехико, в ближайшее время с нехваткой питьевой воды могут столкнуться:
- Дели с населением 33 миллиона человек (Индия);
- Пекин с населением 21,5 миллиона человек (Китай);
- Лахор с населением 14 миллионов человек (Пакистан);
- Джакарта с населением 10,6 миллиона человек (Индонезия);
- Каир с населением 9,5 миллиона человек (Египет);
- Богота с населением 7,1 миллиона человек (Колумбия);
- Йоханнесбург с населением 5,5 миллиона человек (ЮАР);
- Эль-Кувейт с населением 3,3 миллиона человек (Кувейт);
- Бейрут с населением 2,4 миллиона человек (Ливан);
- Маскат с населением 1,7 миллиона человек (Оман);
- Лимассол с населением 235 тысяч человек (Кипр).
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