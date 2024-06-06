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Российская компания SR Space завершила эскизный проект ракеты Cosmos

Генеральный директор холдинга SR Space Олег Мансуров рассказал журналистам, что специалисты его компании завершили эскизный проект перспективной двухступенчатой ракеты сверхлегкого класса Cosmos на топливной паре метан-жидкий кислород. Она предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов.

Ракета-носитель сверхлегкого класса Cosmos / © SR Space

Сейчас идет работа над сухими отсеками и головными обтекателями, а также подготовка производства систем управления и связи.

Планируется, что 13,5-тонная ракета-носитель Cosmos высотой 22 метра сможет выводить до 287 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров.