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В России впервые показали новые автомобили бренда Volga

Кроссовер Volga К30 / © Telegram-канал «Новости Москвы»

Все автомобили бренда Volga, созданные на базе китайских машин Changan, будут оснащены бензиновым двигателем мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой передач.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — отметил Мишустин.

Выпуск новых машин (Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D) стартует в этом году на площадке нижегородского автомобильного кластера.

Михаил Мишустин на выставке / © РИА Новости

Кроссовер Volga К40, кроссовер Volga К30 и седан Volga С40 / © Telegram-канал «Новости Москвы»

Кроссовер Volga К30 / © Telegram-канал «Новости Москвы»

Седан Volga С40 / © Telegram-канал «Новости Москвы»