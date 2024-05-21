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SpaceX провела репетицию запуска для четвертого полета Starship

Инженеры компании Илона Маска сообщили в социальной сети Х, что SpaceX завершила репетицию запуска для четвертого полета Starship. В ходе мероприятия транспортная системы была полностью заправлена топливом.

Прототип транспортной системы Starship на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас / © SpaceX

Маск прокомментировал пост SpaceX про репетицию запуска Starship, отметив, что новый полет Starship произойдет примерно через две недели, а основной его целью станет достижение точки максимального нагрева при входе корабля в атмосферу.

Прототип транспортной системы Starship на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас / © SpaceX

«Сверхнадежный, легкий и многоразовый тепловой экран — самая главная техническая задача, оставшаяся для Starship. Стоит отметить, что никому и никогда не удавалось создать полностью многоразовый тепловой экран. Space Shuttle требовал более шести месяцев ремонта», — написал Маск.

Прототип транспортной системы Starship на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас / © SpaceX

Прототип транспортной системы Starship на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас / © SpaceX