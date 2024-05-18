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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +160
Посты: 317

Trace Gas Orbiter сфотографировал огромный кратер на Марсе

Европейское космическое агентство опубликовало новый снимок огромного марсианского кратера, который расположен в самом большом в Солнечной системе ударном бассейне на Равнине Утопия. Снимок кратера сделал орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) с расстояния 400 километров.

Сообщество
# космос
# Марс
# фотографии
Огромный марсианский кратер / © ESA / TGO / CaSSIS
Огромный марсианский кратер / © ESA / TGO / CaSSIS

На снимке доминирует массивный кратер, который образовался в результате удара астероида. Диаметр кратера составляет восемь километров. 

Огромный марсианский кратер  / © ESA / TGO / CaSSIS
Огромный марсианский кратер  / © ESA / TGO / CaSSIS

Как отметили специалисты ESA, на поверхности кратера заметны признаки выброса материала. Это позволяет предположить, что в момент падения астероида в этом регионе в далеком прошлом присутствовал водяной лед.

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Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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