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Китайская компания собирается отправить первых туристов в суборбитальный полет в 2028 году

Коммерческая компания CAS Space из Китая опубликовала в социальной сети Weibo концепт ракеты-носителя и спускаемой капсулы, которые предоставят возможность туристам отправляться в суборбитальные полеты начиная с 2028 года.

Туристы отправляются в суборбитальный полет / © CAS Space

По данным CAS Space, ее многоразовая ракета-носитель сможет выводить капсулу с семью пассажирами на высоту более 100 километров над поверхностью Земли, где туристы будут пребывать в состоянии невесомости в течение трех минут.

Схема полетов с туристами / © CAS Space

Первый безэкипажный полет состоится в 2027 году, а пилотируемые начнутся с 2028-го. CAS Space обещает построить целый парк таких ракет с капсулами и отправлять туристов каждые 100 часов.

Пользователи соцсети встретили эту новость довольно прохладно, заявив, что CAS Space скопировала идею компании Blue Origin, создавшей ракету New Shepard.