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Саудовская Аравия опубликовала фотографии с нескольких строек своих мегапроектов

На официальной странице агентства развития территории Саудовской Аравии NEOM в социальной сети Х появились снимки со строительной площадки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) и первой в мире плавучей пристани для яхт, которую создают в рамках проекта Aquilm.

Строительство туннеля под мегаполисом «Зеркальная линия» / © NEOM

По данным NEOM, продолжаются строительные работы в туннелях «Зеркальной линии», которые будут предназначены для линий высокоскоростных поездов, мобильных транспортных средств и грузовых составов, чтобы соединять горизонтальный небоскреб с зоной передовых производств города Оксагон.

Строительство туннеля под мегаполисом «Зеркальная линия» / © NEOM

Помимо этого, идут работы по укреплению горных пород в рамках проекта Aquilm, где будет построена первая в мире плавучая пристань для яхт.

Работы по укреплению горных пород в рамках проекта Aquilm / © NEOM

Работы по укреплению горных пород в рамках проекта Aquilm / © NEOM

Рендер первой в мире плавучей пристани для яхт / © NEOM

Рендер первой в мире плавучей пристани для яхт / © NEOM