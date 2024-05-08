Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA сообщило новую дату первого пилотируемого запуска корабля CST-100 Starliner к МКС

Запуск многоразового космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который должен был состояться 6 мая, отменили за два часа до старта. Инженеры выявили технические неисправности с кислородным клапаном верхней ступени ракеты Atlas V, который гудел и вызвал вибрацию, заставив специалистов усомниться в безопасности миссии.

CST-100 Starliner, установленный на ракете Atlas V / © ULA

Поначалу NASA, ULA и Boeing выразили оптимизм по поводу того, что проблему c клапаном можно решить быстро. Но впоследствии руководители и инженеры миссии решили не чинить клапан, а полностью его заменить.

Ракету придется отправить обратно в сборочный цех, запуск опять перенесли — теперь на 17 мая.