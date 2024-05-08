  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 минуты назад
Рейтинг: +564
Посты: 1199

NASA сообщило новую дату первого пилотируемого запуска корабля CST-100 Starliner к МКС

Запуск многоразового космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который должен был состояться 6 мая, отменили за два часа до старта. Инженеры выявили технические неисправности с кислородным клапаном верхней ступени ракеты Atlas V, который гудел и вызвал вибрацию, заставив специалистов усомниться в безопасности миссии.

Сообщество
# NASA
# Starliner
# космос
# МКС
CST-100 Starliner, установленный на ракете Atlas V / © ULA
CST-100 Starliner, установленный на ракете Atlas V / © ULA

Поначалу NASA, ULA и Boeing выразили оптимизм по поводу того, что проблему c клапаном можно решить быстро. Но впоследствии руководители и инженеры миссии решили не чинить клапан, а полностью его заменить.

Ракету придется отправить обратно в сборочный цех, запуск опять перенесли — теперь на 17 мая.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Май
Бесплатно
Из истории техники военных лет
ВЭБ
Москва
Лекция
09 Май
500
True Crime глазами психолога — мифы и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Май
Бесплатно
Почему важно следить за чистотой воздуха в городе?
ВЭБ
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Н.И. Евгенов – гидрограф, первооткрыватель и полярный исследователь
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Май
700
«Народная Воля»: портреты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Май
Бесплатно
Уильям Дампир: исследование Австралии и Робинзон Крузо
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
12 Май
3500
Нейрофизиология о биохакинге
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
12 Май
500
Новости астрономии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Май
600
Восточные экваториалы
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:02
Ольга Иванова

Биологи узнали, зачем попугаи убивают и усыновляют птенцов друг друга

Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.

Биология
# детоубийство
# попугаи
# птенцы
# птицы
# усыновление
Вчера, 12:49
Юлия Трепалина

Ветеринары сравнили воздействие сухого корма и сырого мяса на собак

Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.

Биология
# домашние животные
# корм
# мясо
# питание
# рацион
# собаки
# сырое мясо
8 часов назад
Полина Меньшова

Ученые выяснили, что позволяет человеку ориентироваться в пространстве

Ориентироваться в пространстве людям помогает специальный механизм мозговой активности, точную локализацию которого определили специалисты из Германии и Великобритании. Похожий «внутренний компас» ранее выявили у грызунов.

Медицина
# активность нейронов
# навигационные нейроны
# навигация
# ориентирование
Вчера, 20:02
Ольга Иванова

Биологи узнали, зачем попугаи убивают и усыновляют птенцов друг друга

Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.

Биология
# детоубийство
# попугаи
# птенцы
# птицы
# усыновление
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
Позавчера, 19:33
Дарья Г.

Астрономы объяснили, как Венера так быстро потеряла воду из атмосферы

Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# Солнечная система
# формирование планет
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
17 апреля
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые предложили новую версию о происхождении «щенячьего взгляда» у собак

    52 минуты назад

  2. Приготовление пищи сделало кислород воздуха потенциально опасным для здоровья

    1 час назад

  3. Геологи объяснили, что запустило уничтожение литосферных плит на Земле

    3 часа назад

  4. Исследование Пермского Политеха внесет вклад в развитие топливных элементов

    5 часов назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Дмитрий Константинов
24 минуты назад
Виталий, зачем так сложно? На любой РОП кидается авиационный чугуний уровня ФАБ-1500 с УМПК с безопасного для носителя расстояния, после чего

Может ли Россия применить тактическое ядерное оружиеМожет ли Россия применить тактическое ядерное оружие

Виктор Астахов
3 часа назад
Иван, именно. И так будет и впредь. Те кто заставляют голодать других в итоге испытают голод сами. Именно поэтому СССР уже 30 лет как нет, а потоки

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Куль Гюль Ибн Абд Аль Саади...
3 часа назад
Шахвали, это не факты, а твои домыслы. НЕ ПУТАЙ РЕАЛЬНОСТЬ СО СВОИМ МНЕНИЕМ! И еще - у тебя скоро закончатся восклицательные знаки. Вот держи

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
5 часов назад
Виктор, то есть вот те самые кулаки голодали потому что личное благосостояние ставили выше блага народа? 🙄 А потом когда восстание уже было

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Ivan Davydenko
5 часов назад
Как удобно. К тому времени у меня как раз выпадут все)

В Японии стартуют клинические испытания первого в мире лекарства для восстановления роста зубовВ Японии стартуют клинические испытания первого в мире лекарства для восстановления роста зубов

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, ну так вы споили что давить надо сразу мегатоннами, а тяо для психологического давления не работает и вообще это выдумки западных СМИ.

Может ли Россия применить тактическое ядерное оружиеМожет ли Россия применить тактическое ядерное оружие

Питон Удав
5 часов назад
А у женщин височная доля головного мозга атрофирована?

Ученые выяснили, что позволяет человеку ориентироваться в пространствеУченые выяснили, что позволяет человеку ориентироваться в пространстве

Мурат Жаниязов
6 часов назад
А вы хотели бы чтобы вашу дочь, супругу, маму разглядывал и раздевал глазами? Или ещё хуже приставал?

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Анвар Шан Ахунов
7 часов назад
страное у вас мышление, если чтото несоответствует вашим взглядам, то это плохо. но тем не менее многие туда стремятся поехать. их страна их

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Ержан Байтин
7 часов назад
Al, это мы живём в не цивилизованном мире, где алкашня проститутки и наркоманы. Трущобы и разруха, воровство и нещита.

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Александр Березин
7 часов назад
Иван, неужели так сложно догадаться, что решили поиграть в психологическое давление на противника? Об этом Песков с МО чуть не прямым текстом

Может ли Россия применить тактическое ядерное оружиеМожет ли Россия применить тактическое ядерное оружие

Ира Виноградинка
7 часов назад
Шахвали, если девушка там пойдет погулять в 3 часа ночи, ее и правда никто не тронет, но утром забьют камнями, потому что религией запрещено женщине

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Виктор Астахов
11 часов назад
Иван, так ваша же ссылка). голод позже был в Поволжье. причины Гражданской, разрушившей еще более менее годную экономику страны выше изложены.

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Phenix
16 часов назад
Виктор, таки да)

Российское посольство ответило NASA, назвавшему Алана Шепарда первым человеком в космосеРоссийское посольство ответило NASA, назвавшему Алана Шепарда первым человеком в космосе

Иван Колупаев
18 часов назад
Вот решили впервые провести учения с ТЯО, к чему бы это... неужели не читали коменты Березина где тот разъяснил что бахать надо сразу по взрослому?

Может ли Россия применить тактическое ядерное оружиеМожет ли Россия применить тактическое ядерное оружие

ALEX MAGICAL
19 часов назад
А что плохо когда не светят разными местами девушки?

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
19 часов назад
Виктор, голод затем случился в Тамбовской губернии. В прежде зажиточной и богатой. Попробуйте осмыслить этот факт, а копипастить не надо. Просто

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Александр Березин
19 часов назад
Александр, чтобы понятно ответить на этот вопрос, нужен отдельный текст. Т.к. базовые понятия по нему не введены в общественный дискурс.

Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных силРоссия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных сил

Виктор Астахов
21 час назад
Иван, "При большевиках кулаков на Тамбовщине, как и по всей России, лишили некоторых политических и экономических прав, запретили торговать хлебом

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Виктор Астахов
22 часа назад
Иван, ну так если это Россия - не надо клеветать на нее, даже если политический режим не нравится. Гражданская война началась с восстаний белых

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно