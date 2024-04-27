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Астрофотограф запечатлел полярное сияние над извергающимся вулканом

Бельгийский астрофотограф Йерун Ван Ньювенхов (Jeroen Van Nieuwenhove) три года ждал и готовился, чтобы сделать эпические снимки полярного сияния над извергающимся вулканом Фаградальсфьядль в Исландии.

Полярное сияние над извергающимся вулканом в Исландии / © Jeroen Van Nieuwenhove

Ван Ньювенхов был очарован идеей запечатлеть два природных явления в одном кадре — после того, как ему впервые удалось увидеть полярное сияние и извержение вулкана в 2021 году.

Полярное сияние над извергающимся вулканом в Исландии / © Jeroen Van Nieuwenhove

Однако самым сложным в снимке двух природных явлений в одном кадре оказалась разная интенсивность света полярного сияния и лавы.

Поэтому фотограф использовал различную технику, пока 15 апреля 2024 года не добился успеха.

Полярное сияние над извергающимся вулканом в Исландии / © Jeroen Van Nieuwenhove