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Инфографика: страны, которым выдали патенты, связанные с ИИ

С помощью ежегодных отчетов Стэнфордского университета о развитии искусственного интеллекта исследователи подсчитали количество патентов, связанных с ИИ, выданных странам за 12 лет, с 2010 по 2022 год.

Визуализация патентов на ИИ по странам / © Voronoi

На инфографике показано, что Китай впервые обогнал США по количеству патентов, связанных с ИИ, в 2013 году. С тех пор в стране наблюдается огромный рост числа ежегодно выдаваемых патентов на технологии ИИ.

В 2022 году КНР получила больше патентов, чем все остальные страны, вместе взятые.

Китайские патенты обычно связаны с машинным зрением — областью искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам и системам интерпретировать визуальные данные. Между тем усилия Соединенных Штатов Америки более равномерно распределяются по исследовательским областям.