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На снимках «Хаббла» обнаружили более тысячи новых астероидов

Астрономы изучили 37 тысяч изображений, полученных автоматической космической обсерватории «Хаббл» за 19 лет. Так удалось обнаружить новые астероиды, большинство из которых находятся в главном поясе, между орбитами Марса и Юпитера.

Снимок галактики UGC 12158, сделанный телескопом «Хаббл», на котором виден след от астероида / © NASA, ESA, P. G. Martín (Autonomous University of Madrid), J. DePasquale (STScI). Acknowledgment: A. Filippenko (University of California, Berkeley)

Наблюдая за полосами на изображениях «Хаббла», которые остаются от астероидов во время пролета, астрономы смогли вычислить орбиты космических камней и их расстояние, а также определить размер.

В итоге ученые обнаружили 1701 астероид, 1031 из которых до сих пор не был внесен в каталог. Примерно 400 из недавно найденных и не включенных в каталог астероидов достигают менее километра в диаметре.