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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +137
Посты: 277

ФБР пыталось получить доступ к данным пользователей Telegram, сообщил Павел Дуров 

Американский журналист Такер Карлсон 17 апреля опубликовал видеоинтервью с основателем социальной сети Telegram Павлом Дуровым, в котором тот рассказал подробности о создании и работе популярного мессенджера. 

Сообщество
# Россия
# социальные сети
# США
# технологии
Американский журналист Такер Карлсон берет интервью у Павла Дурова / © TuckerCarlson / Youtube
Американский журналист Такер Карлсон берет интервью у Павла Дурова / © TuckerCarlson / Youtube

По словам Дурова, Telegram привлек «чрезмерное внимание» ФБР и других служб безопасности. Американские агенты даже пытались завербовать инженера социальной сети, чтобы убедить его интегрировать в код мессенджера определенные инструменты, которые оставили бы лазейку для получения доступа к устройствам пользователей.

Сейчас у Telegram насчитывается 900 миллионов пользователей, а в ближайший год их число может вырасти до миллиарда. Мессенджер остается полностью независимым от политической цензуры и шпионажа, утверждает предприниматель. 

Дуров также отметил, что поддерживает покупку Twitter (ныне социальная сеть Х) Илоном Маском, поскольку так эта платформа «становится все большим сторонником свободы слова».

© TuckerCarlson
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