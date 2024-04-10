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Ученые рассказали, как животные отреагировали на солнечное затмение

Миллионы людей стали свидетелями полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. В тот же день сотрудники зоопарка Форт-Уэрта в Техасе заметили странное поведение животных.

Горилла в зоопарке Форт-Уэрта в Техасе / © AP

По словам доктора Джона Гриффиоена (John Griffioen), который работает в зоопарке, горилла отправилась к двери, будто пришло время идти спать, а две стаи фламинго сбились в кучу.

В дикой природе животные тоже необычно отреагировали на астрономическое явление.

«Трудно выразить словами, насколько это было невероятно», — написала в социальной сети Х доцент кафедры биологии Университета Индианы Ким Росвалл, отметив, что во время затмения она слышала вой койотов.

Ученые давно пытались понять, как циркадные ритмы животных нарушаются кратким ночным мгновением посреди дня.

В 2017 году в зоопарке Южной Каролины жирафы сбились в кучу, а черепахи спаривались в неожиданно наступившей темноте. Исследователи также наблюдали за шмелями, которые резко перестали жужжать во время затмения.

Но из-за редкости полных солнечных затмений ученым чрезвычайно сложно выявить тенденции или поддающиеся количественной оценке данные о поведении животных.

Чтобы приблизиться к ответу, NASA обратилось к общественности и пригласило всех желающих принять участие в проекте Eclipse Soundscapes Project, цель которого — изучить, как солнечные затмения отражаются на жизни на Земле.