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Ученые рассказали, как животные отреагировали на солнечное затмение
Миллионы людей стали свидетелями полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. В тот же день сотрудники зоопарка Форт-Уэрта в Техасе заметили странное поведение животных.
По словам доктора Джона Гриффиоена (John Griffioen), который работает в зоопарке, горилла отправилась к двери, будто пришло время идти спать, а две стаи фламинго сбились в кучу.
В дикой природе животные тоже необычно отреагировали на астрономическое явление.
«Трудно выразить словами, насколько это было невероятно», — написала в социальной сети Х доцент кафедры биологии Университета Индианы Ким Росвалл, отметив, что во время затмения она слышала вой койотов.
Ученые давно пытались понять, как циркадные ритмы животных нарушаются кратким ночным мгновением посреди дня.
В 2017 году в зоопарке Южной Каролины жирафы сбились в кучу, а черепахи спаривались в неожиданно наступившей темноте. Исследователи также наблюдали за шмелями, которые резко перестали жужжать во время затмения.
Но из-за редкости полных солнечных затмений ученым чрезвычайно сложно выявить тенденции или поддающиеся количественной оценке данные о поведении животных.
Чтобы приблизиться к ответу, NASA обратилось к общественности и пригласило всех желающих принять участие в проекте Eclipse Soundscapes Project, цель которого — изучить, как солнечные затмения отражаются на жизни на Земле.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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