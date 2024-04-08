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Детеныша редкого яванского носорога заметили в Индонезии

В индонезийском национальном парке Уджунг-Кулон на острове Ява был замечен молодой носорог, которому, по оценкам специалистов, может быть от трех до пяти месяцев.

Детеныш яванского носорога / © AFP

Млекопитающее, чей пол остается неизвестным, было сфотографировано фотоловушкой, когда животное гуляло с матерью в парке — последнем оставшемся диком месте обитания яванских носорогов.

После нескольких лет сокращения популяции предполагается, что в заповеднике площадью около 120 000 гектар, состоящем из пышных тропических лесов и пресноводных ручьев, обитают 82 редких носорога.

Когда-то количество яванских носорогов исчислялось тысячами по всей Юго-Восточной Азии, но животные сильно пострадали от браконьеров и вторжения человека в их среду обитания.