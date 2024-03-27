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Фотоловушка запечатлела уникальные кадры: дикий енот ходит на передних лапах

Жительница Колорадо опубликовала в социальной сети Х (ранее Twitter) видео, снятое ее камерой в палисаднике. На кадрах запечатлен дикий енот, который попил воды и, сделав стойку на передних лапах, ушел по своим делам.

Енот-акробат / © Sue

Американка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию Standard, что она в течение 16 лет каждый вечер оставляла в палисаднике своего дома миску со свежей водой и камеру, чтобы наблюдать за различными дикими животными, которые посещают сад. В итоге удалось запечатлеть енота-акробата.

Этот видеоролик уже собрал более 1,4 миллиона просмотров.

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