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На дне Средиземного моря нашли лодки, построенные 7000 лет назад

Итальянские археологии обнаружили на территории ранненеолитического поселения Ла-Мармотта, которое сегодня находится на дне Средиземного моря, пять деревянных лодок, выдолбленных из разных пород дерева.

Деревянная лодка из неолитического поселения Ла-Мармотта / © Gibaja et al.

По результатам радиоуглеродного датирования, лодки были изготовлены между 5700 и 5100 годами до нашей эры.

Самая большая лодка, длиной примерно 11 метров, сделана из дуба, а остальные четыре, от четырех до 9,5 метра в длину, — из ольхи, тополя и европейского бука. Исследователи считают, что лодки использовали для ловли рыбы и перевозки грузов.

Деревянная лодка из неолитического поселения Ла-Мармотта / © Gibaja et al.

Эти находки показали, что судостроителям каменного века были известны различные технологии — например, они применяли поперечное усиление корпусов, что повысило долговечность лодок.

Фрагменты лодки из неолитического поселения Ла-Мармотта / © Gibaja et al.