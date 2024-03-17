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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 минуты назад
Рейтинг: +517
Посты: 1144

Представлен концепт беспилотного грузового дрона DJI Express

Китайская промышленная компания Qingsheng Meng показала концепт грузового беспилотного летательного аппарата самолетного типа DJI Express. Он сможет летать на такие же расстояния, как и обычный воздушный лайнер.

Сообщество
# беспилотники
# концепты
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng

Этим БПЛА можно будет управлять дистанционно. Он сможет летать полностью автономно по заранее проложенному маршруту с возможностью мгновенного переключения управления на человека-оператора в любой момент. 

Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express / © Qingsheng Meng
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