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Хакеры смогут навредить жизни человека с мозговым чипом Neuralink

Эксперт по компьютерной безопасности Роджер Граймс предупредил, что устройство Neuralink, которое компания Илона Маска недавно впервые имплантировала человеку, может стать смертельно опасным.

Чип Neuralink / © Neuralink

В интервью изданию The Sun Граймс объяснил, как можно взломать мозговые чипы и на что придется пойти киберпреступнику. Во-первых, хакерам необходимо знать, какую компьютерную операционную систему использует мозговой чип Neuralink. Вероятно, это не распространенное или популярное программное обеспечение, поэтому оно не так уязвимо для хакеров.

Во-вторых, злоумышленнику потребуется физическая близость к интерфейсу с чипом. Но на сегодня подробности о личности первого человека, получившего интерфейс «мозг — компьютер» (BCI), держат в секрете, как и данные о его местонахождении.

В-третьих, хакеру потребуются конкретные знания о том, как работает чип и как манипулировать его операциями, не вызывая эксплуатационных проблем. Еще проще взломать чип, если он будет подключаться к интернету.

Несмотря на сложность задачи, специалист по предотвращению хакерских и вредоносных атак отметил, что многие медицинские устройства прошлого были взломаны, поэтому та же участь может постигнуть чипы Neuralink.