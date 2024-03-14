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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +120
Посты: 248

Хакеры смогут навредить жизни человека с мозговым чипом Neuralink

Эксперт по компьютерной безопасности Роджер Граймс предупредил, что устройство Neuralink, которое компания Илона Маска недавно впервые имплантировала человеку, может стать смертельно опасным.

Сообщество
# Neuralink
# технологии
Чип Neuralink / © Neuralink
Чип Neuralink / © Neuralink

В интервью изданию The Sun Граймс объяснил, как можно взломать мозговые чипы и на что придется пойти киберпреступнику. Во-первых, хакерам необходимо знать, какую компьютерную операционную систему использует мозговой чип Neuralink. Вероятно, это не распространенное или популярное программное обеспечение, поэтому оно не так уязвимо для хакеров.

Во-вторых, злоумышленнику потребуется физическая близость к интерфейсу с чипом. Но на сегодня подробности о личности первого человека, получившего интерфейс «мозг — компьютер» (BCI), держат в секрете, как и данные о его местонахождении.

В-третьих, хакеру потребуются конкретные знания о том, как работает чип и как манипулировать его операциями, не вызывая эксплуатационных проблем. Еще проще взломать чип, если он будет подключаться к интернету.

Несмотря на сложность задачи, специалист по предотвращению хакерских и вредоносных атак отметил, что многие медицинские устройства прошлого были взломаны, поэтому та же участь может постигнуть чипы Neuralink.

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Sculptor Noizy
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Вроде бы ресурс интересный, не замечал либеральную чернуху раньше, но стоило оторваться америкосу от земли, как вылетает всепропальная статья,

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Илья Дзен
14 минут назад
Виктор, у Александра на этот запуск было заготовлено 2 огромные статьи, но поторопился)))

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Ну что сказать, все большие молодцы: и Илон (за то что Смог), и Александр (за то что смог дальновидно предвосхитить успех на тот момент ещё

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Ринат Сарвартдинов
29 минут назад
Не успела ракета толком полетать, а тут уже статья на довольно приличное по времени чтение. В целом статья интересная, только ее объективность

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Alexandr Lo
30 минут назад
Как один полет может стоить 10 млн? Это как шатлы были многоразовыми, но по итогу при повторном запуске там меняли до 80%. А тут только 33 двигателя,

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32 минуты назад
Илья, нет, не взлететь, а выполнить полёт. Взлетело оно и в прошлый раз. испытывались все, в том числе оба приводнения. Первая ступень нормально, а

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Kompot TV
32 минуты назад
То есть история повторяется.сейчас теже самые переселенцы с юга заселяют Европу и несут всякую чуму.все тоже самое, только времена разные.

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Иван Колупаев
36 минут назад
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Иван Колупаев
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ראובן, ну как видите никто Березина за подобную "критику" не расстреливает не отправляет на "соловки" и не подвергает даже штрафу. Может вам уже

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Alexander, ну, это вопрос не ко мне, а к представителям американской Фемиды :)

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Артем Литуев
56 минут назад
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