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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +513
Посты: 1139

NASA выбирает цели для нового космического телескопа

Специалисты NASA сообщили, что будущий большой космический телескоп, названный «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman Telescope), позволит астрономам глубже, чем когда-либо прежде, заглянуть в сердце Млечного Пути, и нанести на карту больше звезд нашей Галактики.

Сообщество
# NASA
# космос
# телескопы
Плоскость  галактики Млечный Путь / © ESA
Плоскость  галактики Млечный Путь / © ESA

Ученые отметили, что космический телескоп оптического диапазона Gaia нанес на карту более одного миллиарда звезд, в основном в пределах 10 тысяч световых лет. «Нэнси Грейс Роман» сможет нанести на карту до 100 миллиардов звезд на расстоянии 100 тысяч световых лет и более (до самого дальнего края нашей Галактики и за ее пределами).

Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», предназначенный в том числе для поиска экзопланет, должен отправиться в космос в мае 2027 года.  

© NASA Goddard 
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