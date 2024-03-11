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Bethesda выпустила точную копию Pip-Boy из вселенной Fallout
Незаменимый гаджет жителя убежища из вселенной Fallout теперь доступен каждому. Компания Bethesda открыла предварительные заказы на копию в масштабе 1:1 персонального процессора Pip-Boy («Пип-Бой»), который носят на запястье многие герои видеоигр Fallout.
Копия Pip-Boy доступна для покупки на сайте Bethesda. Ее стоимость — 199 долларов (или примерно 18 тысяч рублейпо текущему курсу).
Продажи Pip-Boy стартовали после публикации нового трейлера американского постапокалиптического телесериала Fallout от Amazon MGM Studios, премьера которого состоится 11 апреля 2024 года.
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Ученые из Новой Зеландии узнали, какие психологические черты свойственны людям, которые могут начать парить.
Трехмерное моделирование красных сверхгигантов позволило международной команде астрофизиков лучше понять необычные наблюдательные данные, полученные от Бетельгейзе. В своей новой работе ученые показали, что такие наблюдения можно объяснить «кипением» или, точнее, крупномасштабным конвективным движением атмосферы звезды.
ООН задумалась о борьбе с глобальным потеплением за счет геоинжиниринга — то есть изменения свойств земной атмосферы. Ученые по всему миру бьют тревогу: это лекарство может оказаться горше болезни.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
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