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Roman Markin
Roman Markin
5 часов назад
Рейтинг: +293
Посты: 149

Видео: ИИ превращает непрофессиональные наброски в аниме

Akuma – новая нейросеть, котрая позволяет в режиме реального времени генерировать изображения на основании набросков от руки. 

Сообщество
# аниме
# нейросеть
Фото: Akuma
Фото: Akuma
Процесс генерации картинки / Фото: Akuma
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Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
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# титан
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Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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