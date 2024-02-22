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Блогеры впервые испытали Tesla Cybertruck в форсировании водных преград
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск ранее заявлял, что новый электрический пикап сможет преодолевать водные преграды, а «пакет модификаций» вообще превратит его в лодку. Авторы ютьюб-канала TechRax решили провести собственные испытания Cybertruck.
В инструкции к электропикапу Cybertruck говорится, что он способен преодолевать броды глубиной до 79 сантиметров (однако на такие действия не распространяется гарантия). Для форсирования водных преград есть специальный «режим брода» (Wade Mode): он поднимает пневмоподвеску в самое верхнее положение (клиренс достигает 406 миллиметров) и герметизирует аккумуляторную батарею.
Блогеры испытали Tesla Cybertruck на нескольких затопленных участках трассы разной глубины. Сначала пикап форсировал броды глубиной 30-40 сантиметров, а затем смог преодолеть более глубокое препятствие — вода достигла лобового стекла.
Тем не менее без проблем не обошлось. Две пластиковые детали кузова отсоединились, хотя блогер сообщил, что вставил их обратно, а спустя несколько часов перестала работать кнопка электропривода заднего борта кузова (но с телефона он по-прежнему открывался).
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