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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +111
Посты: 225

Космическая фармацевтическая фабрика вернется на Землю

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало разрешение компании Varda Space на возвращение капсулы спутника W-Series 1 на Землю.

Сообщество
# космос
# спутники
# технологии
Концепт орбитальной фабрики Varda Space / © Varda Space Industries
Концепт орбитальной фабрики Varda Space / © Varda Space Industries

Напомним, спутник W-Series 1 отправился на орбиту в июне прошлого года после запуска SpaceX миссии Transporter-8.

Основная цель Varda Space заключалась в исследовании поведения кристаллов активного вещества, которое используется для производства лекарства от ВИЧ, в условиях микрогравитации.

Капсула, предназначенная для фармацевтических экспериментов / © Varda Space Industries
Капсула, предназначенная для фармацевтических экспериментов / © Varda Space Industries

Изначально капсулу собирались вернуть в июле 2023 года, но у компании возникли осложнения, связанные с необходимостью получения разрешения от FAA. Дело осложняли бюрократические проволочки между тремя ведомствами в получении лицензии на возвращение груза из космоса в соответствии с новыми правилами Part 450. Поэтому на все ушло восемь месяцев. 

Согласно плану, 21 февраля кристаллы должны вернуться на Землю с помощью специальной капсулы. Сам спутник W-Series 1 сгорит в атмосфере.

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Михаил Орлов
5 часов назад
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Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Михаил Орлов
5 часов назад
Александр, не знаю насчет гормонального эффекта, но пластификаторы это всякие сложные эфиры которые, к счастью, быстро разрушатся в микропластике.

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Гена Пастухов
5 часов назад
Иван, я не настолько знаток этих классификаций, но тут ситуация очень простая: была царская система управления (оно же - царское государство),

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Дмитрий Kuрueнко
19 часов назад
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alexey al
19 часов назад
Татьяна, не верьте. Шапочку из фольги и вперёд! Сдалось кому ещё вас лично убеждать. Что за мария величия у безграмотных людей? Прям в им лично в ноги

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

alexey al
20 часов назад
Михаил, откуда взялись бактерии, которые способны есть пластик? Да ни откуда! Сотни миллионов лет жрали биополисеры и норм. Пластик это гидрофобные

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Александр Березин
20 часов назад
Иван, для пластика -- нет, поскольку они в основном инертны. Для пластификаторов (ксеноэстрогенов) -- научные работы, говорящие об их вреде в случае

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Sam Dowson
21 час назад
Diva, и чё? Пластик - не тяжелый металл (как ртуть например), который реально встраивается в метаболизм и нарушает работу ферментов. Ну например

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Sam Dowson
21 час назад
Victor, травили, травят и будут травить. Самолеты тут дело десятое. С них ботулотоксин удобно распылять над хохлами например. А новички точечно

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Иван Колупаев
22 часа назад
Diva, запретить тяжелые металлы да и дело с концом.

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Иван Колупаев
22 часа назад
Александр, и тем не менее "какие ваши доказательства"? Эксперт утверждает что на сегодняшний день нет исследований подтверждающих вред

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