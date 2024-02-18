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Космическая фармацевтическая фабрика вернется на Землю
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало разрешение компании Varda Space на возвращение капсулы спутника W-Series 1 на Землю.
Напомним, спутник W-Series 1 отправился на орбиту в июне прошлого года после запуска SpaceX миссии Transporter-8.
Основная цель Varda Space заключалась в исследовании поведения кристаллов активного вещества, которое используется для производства лекарства от ВИЧ, в условиях микрогравитации.
Изначально капсулу собирались вернуть в июле 2023 года, но у компании возникли осложнения, связанные с необходимостью получения разрешения от FAA. Дело осложняли бюрократические проволочки между тремя ведомствами в получении лицензии на возвращение груза из космоса в соответствии с новыми правилами Part 450. Поэтому на все ушло восемь месяцев.
Согласно плану, 21 февраля кристаллы должны вернуться на Землю с помощью специальной капсулы. Сам спутник W-Series 1 сгорит в атмосфере.
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