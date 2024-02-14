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Первая приливная электростанция Dragon 12 снабжает электроэнергией Фарерские острова

Шведская компания Minesto представила плавучий генератор массой 28 тонн под названием Dragon 12. Он снабжает электроэнергией, добытой в море, потребителей на Фарерских островах.

Dragon 12 / © Minesto

Первую приливную электростанцию Minesto мощностью до 1,2 мегаватта запустили в эксплуатацию в январе этого года в прибрежном городе Вестманна (Фарерские острова).

На сегодня она обеспечивает электроэнергией, добытой в море, примерно 55 тысяч человек.

Dragon 12 / © Minesto

В крыльях плавучей электростанции Dragon 12 размещены турбины, связанные с генератором внутри корпуса.

После развертывания электростанции вал турбины приводит в действие генератор, отправляя электроэнергию в сеть по кабелю на тросе, который тянется по морскому дну и выходит на берег.

© Minesto

© Minesto