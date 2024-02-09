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SpaceX отправит новый посадочный модуль к Луне 14 февраля

Компания SpaceX планирует с помощью своей ракеты Falcon 9 отправить новый посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines к Луне. Старт ракеты должен состояться 14 февраля, в 08:57 по московскому времени, с площадки Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде.

Лунный посадочный модуль Nova-C, заключенный в обтекатель ракеты SpaceX Falcon 9 / © NASA

На то, чтобы добраться до Луны и попытаться совершить посадку, Nova-C потребуется девять дней. Местом прилунения миссии должен стать ударный кратер Малаперт А, расположенный примерно в 300 километрах от южного полюса естественного спутника Земли.

В случае успеха Intuitive Machines станет первой частной компанией, которой удалось решить задачу доставки груза на Луну.