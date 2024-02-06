Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Аспирант взломал очки Apple Vision Pro и выявил потенциальные угрозы
Джозеф Равичандран, аспирант Массачусетского технологического института (MIT), сообщил, что смог обнаружить уязвимость в ядре visionOS — операционной системы новых очков смешанной реальности от компании Apple.
Равичандран не привел подробности о взломе устройства. После применения эксплойта гарнитура сообщила, что перезагрузится через 30 секунд, затем у хакера появился расширенный доступ к системе.
С его помощью Равичандран установил на очки собственное приложение, которое демонстрирует надпись «Crash My Vision Pro», ник пользователя и изображение черепа.
Такой способ взлома позволяет устанавливать сторонние приложения на устройство и менять операционную систему изнутри.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
С помощью искусственного интеллекта пока удалось прочитать 2000 слов более чем в 15 столбцах — примерно пять процентов всего неразвернутого свитка. Однако исследователи уверены, что это достижение открывает путь к расшифровке всех остальных текстов, найденных на вилле в Геркулануме.
Международная группа ученых провела эксперимент и пришла к выводу, что некоторые патогенные для человека микроорганизмы, включая те, что вызывают внутрибольничные инфекции и пневмонию, способны выжить в марсианских условиях.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
Сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. К 2016 году это подтвердили спутниковые снимки, но научные публикации о них вызвали серьезное неприятие: некоторые ученые попробовали опровергнуть факт озеленения. Новая работа показала, что оно не просто существует, но и ускоряется.
Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Деннис Медоуз: «Устойчивого развития достичь не удастся… И пора задуматься о том, как жить в фазе упадка, а не роста»
Как исправить человека. CRISPR/Cas9: новейшая система генной модификации, которая обещает изменить нашу жизнь
Утечка RAND с точки зрения истории: США устроили войну на Украине ради истощения Европы?
Смех, игра и обезьяны
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
Ученые из Уханя действительно создали «искусственный» коронавирус — но не тот
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии