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Аспирант взломал очки Apple Vision Pro и выявил потенциальные угрозы

Джозеф Равичандран, аспирант Массачусетского технологического института (MIT), сообщил, что смог обнаружить уязвимость в ядре visionOS — операционной системы новых очков смешанной реальности от компании Apple.

Равичандран установил на гарнитуру собственное приложение, которое демонстрирует надпись Crash My Vision Pro, ник пользователя и изображение черепа / © Joseph Ravichandran

Равичандран не привел подробности о взломе устройства. После применения эксплойта гарнитура сообщила, что перезагрузится через 30 секунд, затем у хакера появился расширенный доступ к системе.

Процесс взлома / © Joseph Ravichandran

С его помощью Равичандран установил на очки собственное приложение, которое демонстрирует надпись «Crash My Vision Pro», ник пользователя и изображение черепа.

Такой способ взлома позволяет устанавливать сторонние приложения на устройство и менять операционную систему изнутри.

Процесс взлома / © Joseph Ravichandran

© SarahGrace