Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зонд Juno получил новое изображение спутника Юпитера

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новый снимок, переданный на Землю запущенной в 2011 году автоматической межпланетной станцией Juno. На фото запечатлен спутник Юпитера — Ио.

Снимок Ио, сделанный зондом Juno 3 февраля 2024 года / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill

Аппарат Juno 3 февраля 2024 года прошел на расстоянии всего 1500 километров от поверхности Ио, на которой находятся сотни действующих вулканов.

На сделанном зондом снимке можно рассмотреть рельеф спутника в деталях: видны покрытые вулканическими отложениями равнины, многочисленные горы, плато и ущелья, по которым движутся потоки расплавленной серы.

Снимок Ио, сделанный зондом Juno 3 февраля 2024 года / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill

В будущем Juno совершит еще несколько пролетов Ио, но каждый раз дистанция будет увеличиваться. С будущего апреля автоматическая межпланетная станция начнет серию экспериментов, во время которых исследует верхние слои атмосферы Юпитера. Так ученые хотят получить информацию о форме и внутреннем строении планеты.

Миссия Juno рассчитана до конца 2025 года.