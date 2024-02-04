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Лучшие снимки дикой природы, которые могли бы победить в конкурсе National Geographic, от нейросети
Пользователь социальной сети Reddit под ником u/buddymurphy2020 применил генератор изображений Midjourney, чтобы показать, какими могли быть лучшие фотографии дикой природы, поданные на ежегодный конкурс Национального географического общества США.
Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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