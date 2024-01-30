Андроид Ameca рассказал, исчезнет ли человечество

Андроид Ameca / © Engineered Arts

Когда у Ameca спросили, исчезнет ли человечество с лица земли, робот сообщил: «Я не верю, что человечество когда бы то ни было превратится в рудимент. Люди существуют уже тысячи лет, на протяжении своей истории преодолевая разные сложности. Кроме того, меня создали люди, разве я смогу превзойти своих создателей?»

Ameca выразил опасение, что роботы без человека не смогут существовать. По его мнению, будет очень грустно, если не станет людей, с которыми можно пообщаться.

«Больше всего я боюсь одиночества», — признался Ameca.