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Олег Гончар
Олег Гончар
Только что
Рейтинг: +501
Посты: 1335

Андроид Ameca рассказал, исчезнет ли человечество

Человекоподобный робот Ameca, которого разработала британская робототехническая компания Engineered Arts, поучаствовал в выставке Sphere в Лас-Вегасе (США) и дал интервью журналистам.

Сообщество
# Ameca
# Engineered Arts
# Роботы
# технологии
Андроид Ameca / © Engineered Arts 
Андроид Ameca / © Engineered Arts 

Когда у Ameca спросили, исчезнет ли человечество с лица земли, робот сообщил: «Я не верю, что человечество когда бы то ни было превратится в рудимент. Люди существуют уже тысячи лет, на протяжении своей истории преодолевая разные сложности. Кроме того, меня создали люди, разве я смогу превзойти своих создателей?»

Ameca выразил опасение, что роботы без человека не смогут существовать. По его мнению, будет очень грустно, если не станет людей, с которыми можно пообщаться. 

«Больше всего я боюсь одиночества», — признался Ameca.

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Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Николай Цыгикало
14 минут назад
John, так это никак не изменит космические полёты. А космонавтика это прежде всего они. Вертолетик лишь один из множества грузов, на космические

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Кирилл Бачурин
18 минут назад
Romam, это очевидно для всех кто работал на сверхвысоковакуумных установках. Когда даже сталь начинает газить и приходится это учитывать.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

John Smith
30 минут назад
Николай, в смешном создании братьев Райт тоже мало кто видел революцию. Так многие сейчас не видят революцию и в Старшипе. Инженюти доказал не

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Мария Азарова
40 минут назад
Leonid, Лонгитюдное исследование - устоявшееся понятие. Именно так называется этот научный метод

Собака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикамСобака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикам

Олег О
1 час назад
Leonid, согласен, звучит максимально "кринжово" )))

Собака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикамСобака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикам

Василий Березин
2 часа назад
Sam, но расстояние - это и не пустота , т.к 1 метр (кубический) "пустоты" и 1 километр "пустоты" - очень разные по сути объекты. А "пустота", или "ничего" -

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Leonid Chernikov
2 часа назад
Возможно ли чтобы голая наука не использовала англицизмы там где можно прекрасно обходится и без них? Чем вам не нравится слово долгосрочной ,

Собака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикамСобака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикам

Kiridan
2 часа назад
Пардон, но "флопс в час" это дикая тавтология.

Нейросеть на оптической основе оказалась в 100 раз энергоэффективнее обычнойНейросеть на оптической основе оказалась в 100 раз энергоэффективнее обычной

Алексей Белый
2 часа назад
Андрей, тогда теоретически если бутылка с вакуумом, будет сделана из такого вещества, которое обладает сравнительно не большой массой, но при этом

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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Sam Dowson
4 часа назад
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Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Андрей Королёв
4 часа назад
Ок. Полетели два космических кораблика, друг от друга на скорости 0.9с. По итогу вроде должны друг от друга удаляться со скоростью на 80% выше

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Королёв
5 часов назад
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Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Андрей Королёв
5 часов назад
Рауф, вопрос заключается в том, плавает ли, как с воздухом, или тонет? Если да, то давайте подумаем. А заодно, ради прикола, я займусь

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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