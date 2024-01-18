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В NASA рассказали, как марсоходы-близнецы изменили представление о Красной планете
В январе исполняется 20 лет с тех пор, как на Марсе совершили посадку марсоходы Spirit и Opportunity.
В начале 2004 года два марсохода-близнеца NASA Spirit и Opportunity совершили посадку на противоположных сторонах Марса. Так началась новая эра в его исследованиях.
Главная задача роверов состояла в том, чтобы обнаружить доказательства существования жидкой воды на поверхности Красной планеты.
Марсоход Spirit сел на Красной планете 3 января, а Opportunity — 24 января. Изначально ученые рассчитывали, что миссия продлится не больше трех месяцев, но в итоге роботизированные аппараты работали многие годы. Они вышли из строя из-за пылевых бурь: Spirit — в 2010 году, а Opportunity — в 2018-м. Такая долговечность превзошла даже самые смелые ожидания инженеров.
Согласно планам NASA, марсоходы должны были провести исследования в радиусе примерно 600 метров от места посадки, но, учитывая длительность функционирования аппаратов, они проехали много километров на Марсе. Opportunity преодолел расстояние в 45 километров, и пока что его рекорд не побит.
Исследования марсоходов изменили представления о Марсе. Например, Opportunity обнаружил минерал гематит, образовавшийся в кислой воде, а Spirit нашел следы древних горячих источников, которые могли быть идеальными местами обитания для микробной жизни миллиарды лет назад.
Благодаря научным данным, собранным марсоходами-близнецами, NASA решило отправить на Красную планету ровер Curiosity, который прибыл туда в 2012 году. Ученые хотели узнать, существовали ли на Марсе химические ингредиенты, поддерживающие жизнь, миллиарды лет назад. И такие соединения получилось найти.
Успех миссии Curiosity привел к тому, что в 2021 году на Марсе оказался Perseverance, который занялся поиском признаков древней микробной жизни. В начале 2030-х собранные марсоходом образцы горных пород должны доставить на Землю.
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