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Китайские ученые успешно клонировали макаку-резуса
Исследователи из Китая сообщили, что усовершенствовали технологию переноса ядер соматических клеток (клетки животных, отличные от сперматозоидов и яйцеклеток) и применили ее для клонирования макаки-резуса (Macaca mulatta).
Метод использования соматической клетки, например клетки кожи, ДНК которой затем переносится в яйцеклетку с удаленным ядром, не новый: именно он ранее привел к успешному клонированию различных млекопитающих, в том числе овечки Долли.
Известно, что соматические клетки содержат генетическую информацию о том, как устроен организм, но, увы, не могут дать начало новому организму. Однако эту проблему решают путем переноса ДНК соматической клетки в яйцеклетку. В случае успеха процесс приведет к полному перепрограммированию генетического материала в ядре, что позволит яйцеклетке начать деление и формирование клонированного эмбриона.
В результате применения этой технологии Цян Суну и его коллегам из Института нейронаук Китайской академии наук (Пекин) удалось создать генетически идентичную копию макака-резуса. Клон был здоров и после рождения прожил более двух лет.
Отметим, что макака-резуса представляет особый интерес для исследователей, так как этот вид приматов физиологически близок к человеку.
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