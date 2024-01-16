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NASA отреагировало на скандал с обвинениями Илона Маска в употреблении наркотиков

После пары недель смелых заявлений журналистов о том, что генеральный директор SpaceX Илон Маск употребляет наркотики, NASA выступило с заявлением.

Илон Маск / © Getty Images

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отреагировало на публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Маск употребляет кокаин, ЛСД и психоделики на вечеринках и это якобы беспокоит руководство SpaceX.

«Агентство не располагает доказательствами несоблюдения SpaceX правил, касающихся выполнения работы без [употребления] наркотиков и алкоголя», — говорится в заявлении NASA.

Маск заверял, что он и сотрудники SpaceX в течение многих лет проходили выборочные тесты и «не было обнаружено следов каких-либо наркотиков или алкоголя».