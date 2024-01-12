Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Марсианский вертолет NASA не справился с программой 71-го полета

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальной сети Х, что дрон вертолетного типа Ingenuity 6 января 2024 года в 71-й раз поднялся в небо над Красной планетой. Однако во время полета аппарат не смог завершить запланированную программу из-за сбоя навигационной системе.

Ingenuity в объективе камеры марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech

Ingenuity должен был выполнить 124-секундный полет, во время которого преодолел бы дистанцию в 358 метров. Но полет продолжался всего 35 секунд, аппарат пролетел 71 метр.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, это произошло из-за «безликости» окружающей местности. Дело в том, что полет Ingenuity проходил над песчаным участком, где практически не было камней или чего-то еще, что можно было бы использовать в качестве ориентира. Это привело к сбою в работе навигационной системы Ingenuity и его досрочной посадке.

Несмотря на инцидент, инженеры отметили, что беспилотный роботизированный вертолет находится в хорошем техническом состоянии.