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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +384
Посты: 1087

Марсианский вертолет NASA не справился с программой 71-го полета

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальной сети Х, что дрон вертолетного типа Ingenuity 6 января 2024 года в 71-й раз поднялся в небо над Красной планетой. Однако во время полета аппарат не смог завершить запланированную программу из-за сбоя навигационной системе.

Сообщество
# Ingenuity
# NASA
# космос
# Марс
 Ingenuity в объективе камеры марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech
 Ingenuity в объективе камеры марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech

Ingenuity должен был выполнить 124-секундный полет, во время которого преодолел бы дистанцию в 358 метров. Но полет продолжался всего 35 секунд, аппарат пролетел 71 метр.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, это произошло из-за «безликости» окружающей местности. Дело в том, что полет Ingenuity проходил над песчаным участком, где практически не было камней или чего-то еще, что можно было бы использовать в качестве ориентира. Это привело к сбою в работе навигационной системы Ingenuity и его досрочной посадке.

Несмотря на инцидент, инженеры отметили, что беспилотный роботизированный вертолет находится в хорошем техническом состоянии.

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