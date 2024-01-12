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Марсианский вертолет NASA не справился с программой 71-го полета
Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальной сети Х, что дрон вертолетного типа Ingenuity 6 января 2024 года в 71-й раз поднялся в небо над Красной планетой. Однако во время полета аппарат не смог завершить запланированную программу из-за сбоя навигационной системе.
Ingenuity должен был выполнить 124-секундный полет, во время которого преодолел бы дистанцию в 358 метров. Но полет продолжался всего 35 секунд, аппарат пролетел 71 метр.
По данным Лаборатории реактивного движения NASA, это произошло из-за «безликости» окружающей местности. Дело в том, что полет Ingenuity проходил над песчаным участком, где практически не было камней или чего-то еще, что можно было бы использовать в качестве ориентира. Это привело к сбою в работе навигационной системы Ingenuity и его досрочной посадке.
Несмотря на инцидент, инженеры отметили, что беспилотный роботизированный вертолет находится в хорошем техническом состоянии.
Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.
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Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.
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В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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