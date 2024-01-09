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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
5 минут назад
Рейтинг: +351
Посты: 613

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Нейросеть Midjourney по заказу пользователей сгенерировала кадры из фильма «Терминатор» — так, как если бы его снял советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев.

Сообщество
# Midjourney
# кино
# нейросеть
# Терминатор
«Терминатор», версия Марлена Хуциева  / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева  / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
«Терминатор», версия Марлена Хуциева / © Midjourney 
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