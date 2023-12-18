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Депутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидах
В девятом номере федерального научно-практического журнала «Юридическая наука и современность» вышла статья под названием «Российская семья как основа отечественной государственности». В ней авторы порассуждали о рептоидах, мировом правительстве и опасных последствиях спаривания россиянок с «инородцами».
Авторы «научного» опуса — коллектив из пяти человек: депутат Игорь Ананских (первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Игорь Миронов и гендиректор клинического санатория имени Горького Илья Харин.
В публикации говорится, что на нашей планете существуют люди двух видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию божьему (их основные ценности — «мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы»), и «зверолюди», созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий (их ценности — «война, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение систем жизнеобеспечения космических кораблей „Планета Земля“»).
«Люди Земли», уверяют авторы статьи, — русские, «зверолюди» — жители Запада, мигранты-азиаты, сторонники демократии и либерализма. Мировое правительство, которое якобы существует, при поддержке «зверолюдей» борется за передачу власти на Земле «представителям рептоидной космической цивилизации». Чтобы эта передача прошла беспрепятственно, мировое правительство жаждет уничтожить русских, в том числе с помощью нравственного уничтожения русской женщины. Поэтому их заставляют заниматься сексом до брака, в том числе с «инородцами», что ведет к нравственной деградации и вырождению, ведь тем самым женщины впоследствии дарят своим законным мужьям «скрытые плоды добрачных половых связей — наркоманов, токсикоманов, гомосексуалистов или психически неполноценных, бесноватых детей».
Чтобы остановить это мракобесие, спасти Россию, да и весь мир, авторы материала предложили запретить в стране браки с женщинами, у которых «добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности».
Upd. Статью «Российская семья как основа отечественной государственности» удалили из Сети 18 декабря, примерно в 11:00 по московскому времени. Информация о ней, аннотации и авторах все еще доступна здесь. Полный текст выложен здесь.
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