  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
1 час назад
Рейтинг: +346
Посты: 606

Депутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидах

В девятом номере федерального научно-практического журнала «Юридическая наука и современность» вышла статья под названием «Российская семья как основа отечественной государственности». В ней авторы порассуждали о рептоидах, мировом правительстве и опасных последствиях спаривания россиянок с «инородцами».

Сообщество
# женщины
# инопланетяне
# Россия
Рептилоиды / © Getty Images
Рептилоиды / © Getty Images

Авторы «научного» опуса — коллектив из пяти человек: депутат Игорь Ананских (первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Игорь Миронов и гендиректор клинического санатория имени Горького Илья Харин.

В публикации говорится, что на нашей планете существуют люди двух видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию божьему (их основные ценности — «мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы»), и «зверолюди», созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий (их ценности — «война, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение систем жизнеобеспечения космических кораблей „Планета Земля“»).

«Люди Земли», уверяют авторы статьи, — русские, «зверолюди» — жители Запада, мигранты-азиаты, сторонники демократии и либерализма. Мировое правительство, которое якобы существует, при поддержке «зверолюдей» борется за передачу власти на Земле «представителям рептоидной космической цивилизации». Чтобы эта передача прошла беспрепятственно, мировое правительство жаждет уничтожить русских, в том числе с помощью нравственного уничтожения русской женщины. Поэтому их заставляют заниматься сексом до брака, в том числе с «инородцами», что ведет к нравственной деградации и вырождению, ведь тем самым женщины впоследствии дарят своим законным мужьям «скрытые плоды добрачных половых связей — наркоманов, токсикоманов, гомосексуалистов или психически неполноценных, бесноватых детей».

Чтобы остановить это мракобесие, спасти Россию, да и весь мир, авторы материала предложили запретить в стране браки с женщинами, у которых «добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности».

Upd. Статью «Российская семья как основа отечественной государственности» удалили из Сети 18 декабря, примерно в 11:00 по московскому времени. Информация о ней, аннотации и авторах все еще доступна здесь. Полный текст выложен здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария

Sam Dowson
Sam Dowson
16 секунд назад
-
0
+
Список литературы словно на докторскую диссертацию, не меньше. Доктора рептилологических наук?
Ответить
-
0
+
Потапов Сергей
Потапов Сергей
1 час назад
-
0
+
Как говориться - все по факту
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Основные микроорганизмы молока и процессы, в которых они участвуют
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Таких берут в космонавты! Как стать космонавтом и возможно ли это?
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Дек
600
Почему так дорого? Как разрабатываются современные лекарства, в том числе и от рака, и от чего зависит их стоимость
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
19 Дек
2200
Поездка в НИИ Хлебопекарной промышленности
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Цвет настроения – зеленый!
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Лингвистический диалог у новогодней елки, или Русский язык в 2023 году
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Байкал. Царство льда и воды
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Дек
700
Ботаника
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Дек
450
Рождение звезд и галактик
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 часов назад
Мария Азарова

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.

Медицина
# GLP-1
# science
# итоги года
# ожирение
# Оземпик
15 декабря
Юлия Трепалина

Ипохондрики рискуют умереть раньше

У людей, страдающих чрезмерной тревогой о своем здоровье, повышен риск смерти по естественным и неестественным причинам, в том числе от суицида. Это показало обширное исследование в Швеции.

Медицина
# болезни
# здоровье
# ипохондрия
# Психические расстройства
# риск смерти
Вчера, 08:41
Михаил Орлов

Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой

Среди уникальных черт северного оленя — диета, которая состоит главным образом из лишайников, и довольно странная для высоких широт способность различать ультрафиолет. Новое исследование напрямую связало одно с другим. Его авторы полагают, что олени меняют цвет отражающей оболочки своего глазного дна (тапетума) на зиму с желтого на голубой, чтобы видеть в ультрафиолетовой части спектра и находить в снегу лишайники.

Биология
# зрение
# лишайник
# олени
# северные олени
# экосистема
14 декабря
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
14 декабря
НИУ ВШЭ

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до десяти метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и его появление понравится индустрии игр.

НИУ ВШЭ
# 6G
# игры
# мобильная связь
# провайдер
# тело
15 декабря
Алиса Гаджиева

Археологи нашли астрономические карты древних пуэбло

На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.

Антропология
# археология
# астрономические наблюдения
# Доколумбова Америка
# наскальные рисунки
# петроглифы
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Радиохимия: путем ядерных превращений

    40 минут назад

  2. Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

    5 часов назад

  3. Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой

    Вчера, 08:41

  4. Мужчинам посоветовали резко увеличить срок воздержания от алкоголя перед зачатием

    15 декабря
Выбор редакции

Радиохимия: путем ядерных превращений

40 минут назад

Последние комментарии

Sam Dowson
16 секунд назад
Список литературы словно на докторскую диссертацию, не меньше. Доктора рептилологических наук?

Депутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидахДепутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидах

Игорь Коняшов
7 минут назад
Артем Толмачев, Есть универсальная отмазка от жирных: нарушенный обмен веществ. Они даже на полном серьезе утверждают, что этот "обмен веществ"

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 годаЖурнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Sam Dowson
9 минут назад
Черчиль в своё время озвучивал свои мечты закидать СССР ядерными бомбами, пока у твоих почитателей их было больше. Тогда старого копрофага

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Игорь Коняшов
24 минуты назад
Иван Колупаев, Даже не надейся, убогий) Я не буду опускаться на уровень твоей клоаки...

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

ראובן פיאטיגורסקי
31 минута назад
Присоединяюсь, капитализм смешон. То ли дело всемирный опыт русского большивизма: огромные трудовые лагеря в Сибири и не только, где на миллионы

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 годаЖурнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Deniross
38 минут назад
John Smith, уже и подружку притащил? Оперативненько... Только я вообще-то не хамил ни разу, это во-первых. А во-вторых при чем тут риск развязывания

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Affidavit Donda
58 минут назад
Забавно слышать это от жизнедеятеля, самоотверженно скачущего в поисках моих комментариев, с целью их заминусовать.

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Affidavit Donda
1 час назад
"Слушай, слышал? Под землею город строят А, говорят, на случай ядерной войны Да вы слыхали? Скоро бани все закроют Повсеместно. Навсегда. И эти

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Affidavit Donda
1 час назад
John Smith, чтобы думать на плечах должна быть голова, а не афедрон или котелок с киселями, приправленными саловьиным помётом.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Affidavit Donda
1 час назад
. Что будут делать подобные мечтатели, когда получат сдачи?

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

VERA BEDON
1 час назад
Я работаю в музее. Большинства "несправедливых" ограничений в современных музеях давно нет. У нас можно останавливаться у картин, можно

В МГПУ узнали, справедливы ли музейные запретыВ МГПУ узнали, справедливы ли музейные запреты

Потапов Сергей
1 час назад
Хорошая статья и бред в комментариях. Но на деле ГОСТы для обычного покупателя почти ни о чем не говорят, все смотрят состав.

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Affidavit Donda
1 час назад
Нашёл себе новую подружку и делишься с ней своими обидами? Молодец, так победишь!

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Потапов Сергей
1 час назад
Как говориться - все по факту

Депутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидахДепутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидах

Affidavit Donda
2 часа назад
. Твои навязчивые фиксации интересны только психиатрам и твоим подружкам по пол.ориентации. И то, за психиатров я не очень уверен, в прошлую

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Affidavit Donda
2 часа назад
. Что же ты, Ванюша, пишешь о себе в третьем лице?

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Alex Peteniov
3 часа назад
Когда я читаю что-то с приставкой Мега, Супер, Пупер меня начинают терзать смутные сомнения

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографикаМногоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

Питон Удав
3 часа назад
Угу, сначала жрать, как не в себя, а потом пить лекарство от жира. Да здравствует капитализм! Мы продаём вам калорийную пишу с огромным количеством

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 годаЖурнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Иван Колупаев
3 часа назад
Affidavit Donda, ну ты у нас большой спец в соитиях вон как неистово плюсуешь сам себя с нескольких аккаунтов 😏

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Semyon Petrovich
4 часа назад
комедия это трагедия плюс время, бить будут по этому бункеру пхахахах

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно