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Запуск новой американской ракеты Vulcan Centaur перенесли

Американская компания United Launch Alliance (ULA) сообщила, что первый запуск новой ракеты Vulcan Centaur перенесли на 8 января 2024 года.

Ракету Vulcan Centaur готовят к запуску / © ULA

Отсрочка связана с техническими проблемами, возникшими в последнюю минуту, сообщил в социальной сети Х генеральный директор ULA Тори Бруно. По словам руководителя компании, во время последнего испытания носителя сработала автоматика, не позволившая включиться двигателям первой ступени. Бруно отметил, что проблемы возникли с наземным оборудованием, тогда как системы самой ракеты сработали хорошо.

Носитель тяжелого класса Vulcan Centaur разрабатывают почти 10 лет. Он должен заменить ракеты Atlas V и Delta IV и сможет выводить на геостационарную орбиту семь тонн полезной нагрузки.

Планировалось, что 24 декабря 2023 года Vulcan отправит в космос лунный модуль Peregrine компании Astrobotic Technologies.