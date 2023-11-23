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В Юпитер врезался неизвестный объект

Астроном-любитель из Японии снял на видео яркую вспышку от болида, который врезался в Юпитер 16 ноября 2023 года.

Юпитер и его спутник Ио / © NASA

Благодаря своему размеру (масса газового гиганта равна 317 земным) Юпитер может притягивать к себе множество объектов. В последние годы астрономы заметили большие и малые космические тела, которые врезаются в бурлящую атмосферу этой планеты.

© NS-community

Хотя недавний болид, вероятнее всего, не нанес никакого ущерба Юпитеру, другие столкновения в истории газового гиганта не были такими безобидными. К примеру, в июле 1994 года 22 фрагменты кометы Шумейкеров — Леви 9 врезались в атмосферу Юпитера со скоростью 64 километров в секунду, вызвав мощные возмущения облачного покрова.