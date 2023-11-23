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В Юпитер врезался неизвестный объект
Астроном-любитель из Японии снял на видео яркую вспышку от болида, который врезался в Юпитер 16 ноября 2023 года.
Благодаря своему размеру (масса газового гиганта равна 317 земным) Юпитер может притягивать к себе множество объектов. В последние годы астрономы заметили большие и малые космические тела, которые врезаются в бурлящую атмосферу этой планеты.
Хотя недавний болид, вероятнее всего, не нанес никакого ущерба Юпитеру, другие столкновения в истории газового гиганта не были такими безобидными. К примеру, в июле 1994 года 22 фрагменты кометы Шумейкеров — Леви 9 врезались в атмосферу Юпитера со скоростью 64 километров в секунду, вызвав мощные возмущения облачного покрова.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
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Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
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Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
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