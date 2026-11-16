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Рейтинг самых стрессовых и самых спокойных городов мира
Крупные города предоставляют широкие возможности для трудоустройства и карьерного роста, однако жизнь в них нередко сопряжена с длительными поездками на работу, высокими расходами и постоянным повседневным напряжением. При этом самые стрессовые города не обязательно крупнейшие мегаполисы. В частности, в верхней части рейтинга оказались несколько сравнительно небольших европейских городов.
В основу этой инфографики легли данные компании Remitly, которая проанализировала 170 городов мира, используя информацию, собранную в октябре 2025 года. Каждому городу присвоили оценку по десятибалльной шкале на основании пяти показателей: продолжительности поездок, стоимости жизни, качества медицинского обслуживания, воспринимаемого уровня преступности и загрязнения воздуха.
Полученные оценки характеризуют условия городской жизни, а не субъективный уровень стресса, о котором сообщают сами жители.
Десять самых стрессовых городов мира
Первое место Нью-Йорка вряд ли можно назвать неожиданностью, учитывая репутацию этого мегаполиса как города с чрезвычайно быстрым ритмом жизни. Однако Дублин уступил ему совсем немного, опередив при этом гораздо более крупные города, включая Мехико, Манилу и Лондон.
Одним из объяснений высокого положения Дублина стали дорожные заторы, из-за которых поездки здесь занимают непропорционально много времени для города такого размера.
Нью-Йорк возглавил рейтинг с результатом 7,56 балла, опередив Дублин всего на 0,01 балла. Если в американском мегаполисе особенно выделяется высокая стоимость жизни, то ирландская столица отличается сложной дорожной обстановкой.
По данным Remitly, преодоление 10 километров на автомобиле в Дублине занимает в среднем около 32 минут. Для сравнения, средний показатель по всем исследованным городам составляет 21 минуту. Таким образом, поездка здесь длится примерно на 50% дольше, чем в среднем по выборке.
Калькутта, занявшая десятое место в общем рейтинге, показала самые низкие скорости передвижения среди всех исследованных городов. Поездка на расстояние 10 километров здесь занимает в среднем 34 минуты 33 секунды — более чем втрое дольше, чем в Сан-Антонио (штат Техас), который оказался самым быстрым городом: всего 10 минут 13 секунд.
Заметное место в десятке лидеров занимают и европейские города. Помимо Дублина и Лондона, в нее вошли Милан, Турин и Афины.
Десять самых спокойных городов мира
На противоположном конце рейтинга особенно выделяются Нидерланды. Первые два места заняли Эйндховен и Утрехт, а всего в десятку наиболее спокойных городов вошли сразу четыре нидерландских города.
Контраст с Дублином весьма показателен: города двух сравнительно благополучных европейских стран демонстрируют совершенно разные результаты по критериям, которые Remitly использовала для оценки городского стресса.
Эйндховен признан самым спокойным городом мира, набрав всего 2,34 балла. Этому способствовали сравнительно короткие поездки, высокие оценки качества медицинского обслуживания и низкий воспринимаемый уровень преступности.
Преодоление 10 километров в Эйндховене занимает чуть менее 15 минут. В Дублине аналогичная поездка длится примерно 32 минуты.
Утрехт занял второе место, а Гронинген и Роттердам расположились соответственно на пятой и десятой позициях. Нидерланды стали единственной страной, представленной в первой десятке сразу четырьмя городами.
Хорошие результаты показали также Норвегия и Австралия: каждая страна представлена двумя городами. От Норвегии в список вошли Тронхейм и Берген, от Австралии — Канберра и Брисбен.
Эти результаты во многом перекликаются с более масштабными исследованиями качества городской жизни. Так, в рейтинге, посвященном лучшим городам мира по качеству жизни в 2026 году, первое место заняла Канберра, а второе — Берген. Хотя методики двух исследований различаются, оба подчеркивают важность доступности медицинской помощи, благоприятной экологической обстановки и удобства повседневной жизни.
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