Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +522
Посты: 309
10

Рейтинг самых стрессовых и самых спокойных городов мира

Крупные города предоставляют широкие возможности для трудоустройства и карьерного роста, однако жизнь в них нередко сопряжена с длительными поездками на работу, высокими расходами и постоянным повседневным напряжением. При этом самые стрессовые города не обязательно крупнейшие мегаполисы. В частности, в верхней части рейтинга оказались несколько сравнительно небольших европейских городов.

Сообщество
# города
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# стресс
 Рейтинг самых стрессовых и самых спокойных городов мира / © Visual Capitalist
 Рейтинг самых стрессовых и самых спокойных городов мира / © Visual Capitalist

В основу этой инфографики легли данные компании Remitly, которая проанализировала 170 городов мира, используя информацию, собранную в октябре 2025 года. Каждому городу присвоили оценку по десятибалльной шкале на основании пяти показателей: продолжительности поездок, стоимости жизни, качества медицинского обслуживания, воспринимаемого уровня преступности и загрязнения воздуха.

Полученные оценки характеризуют условия городской жизни, а не субъективный уровень стресса, о котором сообщают сами жители.

Десять самых стрессовых городов мира

Первое место Нью-Йорка вряд ли можно назвать неожиданностью, учитывая репутацию этого мегаполиса как города с чрезвычайно быстрым ритмом жизни. Однако Дублин уступил ему совсем немного, опередив при этом гораздо более крупные города, включая Мехико, Манилу и Лондон.

Одним из объяснений высокого положения Дублина стали дорожные заторы, из-за которых поездки здесь занимают непропорционально много времени для города такого размера.

Нью-Йорк возглавил рейтинг с результатом 7,56 балла, опередив Дублин всего на 0,01 балла. Если в американском мегаполисе особенно выделяется высокая стоимость жизни, то ирландская столица отличается сложной дорожной обстановкой.

По данным Remitly, преодоление 10 километров на автомобиле в Дублине занимает в среднем около 32 минут. Для сравнения, средний показатель по всем исследованным городам составляет 21 минуту. Таким образом, поездка здесь длится примерно на 50% дольше, чем в среднем по выборке.

Калькутта, занявшая десятое место в общем рейтинге, показала самые низкие скорости передвижения среди всех исследованных городов. Поездка на расстояние 10 километров здесь занимает в среднем 34 минуты 33 секунды — более чем втрое дольше, чем в Сан-Антонио (штат Техас), который оказался самым быстрым городом: всего 10 минут 13 секунд.

Заметное место в десятке лидеров занимают и европейские города. Помимо Дублина и Лондона, в нее вошли Милан, Турин и Афины.

Десять самых спокойных городов мира

На противоположном конце рейтинга особенно выделяются Нидерланды. Первые два места заняли Эйндховен и Утрехт, а всего в десятку наиболее спокойных городов вошли сразу четыре нидерландских города.

Контраст с Дублином весьма показателен: города двух сравнительно благополучных европейских стран демонстрируют совершенно разные результаты по критериям, которые Remitly использовала для оценки городского стресса.

Эйндховен признан самым спокойным городом мира, набрав всего 2,34 балла. Этому способствовали сравнительно короткие поездки, высокие оценки качества медицинского обслуживания и низкий воспринимаемый уровень преступности.

Преодоление 10 километров в Эйндховене занимает чуть менее 15 минут. В Дублине аналогичная поездка длится примерно 32 минуты.

Утрехт занял второе место, а Гронинген и Роттердам расположились соответственно на пятой и десятой позициях. Нидерланды стали единственной страной, представленной в первой десятке сразу четырьмя городами.

Хорошие результаты показали также Норвегия и Австралия: каждая страна представлена двумя городами. От Норвегии в список вошли Тронхейм и Берген, от Австралии — Канберра и Брисбен.

Эти результаты во многом перекликаются с более масштабными исследованиями качества городской жизни. Так, в рейтинге, посвященном лучшим городам мира по качеству жизни в 2026 году, первое место заняла Канберра, а второе — Берген. Хотя методики двух исследований различаются, оба подчеркивают важность доступности медицинской помощи, благоприятной экологической обстановки и удобства повседневной жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# города
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# стресс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Физика: электрогенерация и источники энергии
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Ноя
1200
Селагинеллы (Selaginellales): морфология, систематика и гетероспория
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Мужской и женский мозг. Взгляд нейробиолога
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Гравитационно-волновая астрономия. Как услышать невидимое
Astrocamp
Москва
Конгресс
18 Ноя
Бесплатно
XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
Иннопрактика
Москва
Мастер-класс
18 Ноя
Бесплатно
Как построить свою ракету
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
800
Наше удивительное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
18 Ноя
900
Осины, лоси и дикобразы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Ноя
1500
Древние греки дома
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

    15 ноября, 18:59

  2. Алмазы на Меркурии, скрытые океаны и Девятая планета: главные загадки Солнечной системы

    15 ноября, 14:19

  3. «Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции для Луны

    14 ноября, 13:56

  4. Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

    14 ноября, 10:23
Выбор редакции

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

15 ноября, 18:59

Последние комментарии

Сергей Механик
6 минут назад
Иван, 🤣👍

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Давид Авакян
45 минут назад
А это связано из-за повышения температуры климата или нет?

Спутники раскрыли масштабы восстановления мангровых лесов на планете

Алексей Мищенко
53 минуты назад
Алекс, в России 55%. В Укистане - потужные 29%. Ещё вопросы?

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Алексей Мищенко
55 минут назад
Александр, 55% согласно всё тому же исследованию Pew.

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

ulogin_vkontakte_36459212
4 часа назад
Интересно было бы узнать про Россию. Большинство не имеет авто, а у кого-то по несколько автомобилей. Также было бы интересно увидеть статистику по

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Давид Авакян
7 часов назад
Не может не радовать насколько в третьем десятилетии освоение космоса ускорилось. Джеймс Уэбб, Ненси Грейс Роман, Европа Клипер, Вера Рубин,

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Степан Жук
8 часов назад
Ну для Луны не просто корабль нужен, а ещё как минимум скафандр. А там куча проблем. Да и смысл - попрыгать на Луне и все? На Марсе тоже непонятно,

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Надежда Кочеткова
8 часов назад
Да, это конечно очень много времени нужно будет для создания данного типа огромного жилого космического корабля, но человечество во все времена

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Sergey Dusakov
9 часов назад
Sam, где-то там на просторах США тихо плачет город Детройт и его полностью разрушенные заводы по производству автомобилей.

B-21 Raider впервые сбросил авиабомбу

Юрий Багов
9 часов назад
Александр, а почему вы упомянули Хруничей? Мы будем скучать по Протону, Ангаре, Салют/мкс?

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Юрий Багов
9 часов назад
Спасибо глушку за очень нужные эксперименты с фтором и тетрабораном вместо маршевых метановых и водородных, за палки в колеса Кузнецову, за

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр Березин
10 часов назад
Rinat, да, но первая ступень и так взорвали намеренно. На второй ступени топлива хватало, там зеленого пламени не было.

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр Березин
10 часов назад
Sam, "Александр, именно. Пришел Маск и всех их посрамил" Я не наблюдаю, чтобы Маск их чем-то посрамил. Маск работает в том же темпе, что и они. Просто

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Лилия Низамиева
10 часов назад
Да работает всё,но не так как надо..

Нейросеть для генерации изображений «без цензуры» стала доступна всем желающим

SecDep
11 часов назад
Александр, полагаться на результаты социологических опросов в России в вопросах политических предпочтений и отношения к власти довольно

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Invar Rees
11 часов назад
Количество машин во владении говорит не так много о состоянии экономика, как количество проданных новых машин

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Invar Rees
11 часов назад
Было бы интересно почитать о военном потенциале Starship, наверняка есть и более реалистичные технологии нанесения массированного привентивного

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Serjo Djachkowski
11 часов назад
Александр, нет прыжок на 2000-3000км, и станция, условно Калифорния, Техас, Флорида, Багамские острова, нижнюю 1 ступень.

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр St0rm
11 часов назад
Serjo, по баллистической в смвсле на следующем витке? Её тогда придётся значительно усиливать

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр St0rm
11 часов назад
Елена, у него из Африки только капитал родителей :) Да, Я понимаю, что StarShip даёт катастрофическое преимущество США, но как инженер Я восхищён.

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Самые обсуждаемые