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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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3

Фотоловушка засняла встречу кота и лисы в лесу

В лесу иногда могут встретиться совершенно разные животные, например лиса и кошка. Как прошла эта встреча запечатлела фотоловушка, установленная художницей из Беларуси.

Сообщество
# видео
# животные
# кошка
# леса
# лисицы
# поведение животных
# фотоловушки
© Лиза Ленсе / t.me/lizalense/
© Лиза Ленсе / t.me/lizalense/

Художница Лиза Ленсе живет в Витебской области Беларуси, рядом с Березинским биосферным заповедником. Она часто оставляет фотоловушки, чтобы запечатлеть местных животных. В один из дней она забрала фотоловушку, а там ее ждала удивительная запись. 

В лесу встретились лиса и кошка. Кажется, оба животных выглядели встревоженными. Когда лиса попыталась подойти поближе, кошка зашипела. Тогда лиса на некоторое время скрылась из кадра, но потом вновь вернулась. В какой-то момент закаркали вороны, а потом кошка и лиса убежали.

Видео завирусилось в интернете. Художница рассказала, что это не ее кошка. Кому она принадлежит, девушка не знает. Она точно не живет в той же деревне, что и Ленсе. Если кого-то беспокоит судьба кошки после встречи с лисой, то та осталась жива. Ее видели на обочине дороги.

© Лиза Ленсе / t.me/lizalense/

Также автор видео рассказала, что это видео записала фотоловушка Suntek 900 Pro. Также девушка использует фотоловушки Suntek 900a. Сильно видео с фотоловушек художница не редактирует. Она лишь немного снижает экспозицию, а также повышает контрастность и параметры четкости.

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Сообщество
# видео
# животные
# кошка
# леса
# лисицы
# поведение животных
# фотоловушки
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