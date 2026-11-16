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Фотоловушка засняла встречу кота и лисы в лесу
В лесу иногда могут встретиться совершенно разные животные, например лиса и кошка. Как прошла эта встреча запечатлела фотоловушка, установленная художницей из Беларуси.
Художница Лиза Ленсе живет в Витебской области Беларуси, рядом с Березинским биосферным заповедником. Она часто оставляет фотоловушки, чтобы запечатлеть местных животных. В один из дней она забрала фотоловушку, а там ее ждала удивительная запись.
В лесу встретились лиса и кошка. Кажется, оба животных выглядели встревоженными. Когда лиса попыталась подойти поближе, кошка зашипела. Тогда лиса на некоторое время скрылась из кадра, но потом вновь вернулась. В какой-то момент закаркали вороны, а потом кошка и лиса убежали.
Видео завирусилось в интернете. Художница рассказала, что это не ее кошка. Кому она принадлежит, девушка не знает. Она точно не живет в той же деревне, что и Ленсе. Если кого-то беспокоит судьба кошки после встречи с лисой, то та осталась жива. Ее видели на обочине дороги.
Также автор видео рассказала, что это видео записала фотоловушка Suntek 900 Pro. Также девушка использует фотоловушки Suntek 900a. Сильно видео с фотоловушек художница не редактирует. Она лишь немного снижает экспозицию, а также повышает контрастность и параметры четкости.
Комментарии
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Ученые пришли к выводу, что так называемая «нога из Милсингтона» некогда принадлежала монументальной конной статуе императора Антонина Пия, установленной на северной границе Римской империи. Специалисты реконструировали внешний вид скульптуры, однако где находятся остальные ее части, остается неизвестным.
Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
В 2025 году компания Colossal Biosciences показала Dire Wolf Project — трех «воскресших лютоволков». Это оказалось не вполне воскрешением, и ученые обеспокоены тем, что усилия генетиков направлены в эту сторону.
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